En moyenne, les Québécoises gagnent 200$ de moins par semaine que les hommes

Partager







Preuve que l'équité salariale n'a toujours pas été atteinte au Québec, les femmes gagneraient toujours environ 200$ de moins par semaine que les hommes.

• À lire aussi: Les femmes gagnent encore moins que les hommes: l'écart salarial en chiffres

C'est ce que nous apprennent les plus récentes données sur l’égalité homme-femme de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), qui ont été publiées à la fin juillet.

En 2021, le salaire horaire moyen des hommes se situait à 30,16$, alors que celui des femmes était de 27,39$, soit environ 2,75$ de moins. En ce qui concerne les revenus annuels, les hommes gagnent en moyenne un revenu de 42 000$ après impôt, tandis que les femmes gagnent en moyenne 33 700$, un écart de 8 300$.

La situation s'est néanmoins quelque peu améliorée pour les travailleuses québécoises entre 2005 et 2019. Pendant cette période, le revenu moyen des femmes a en effet augmenté de 33%, alors qu’il a augmenté de 17,4% du côté des hommes. L’écart entre les revenus s’est aussi rétréci, passant de 10 400$ à 8 300$ en 14 ans.

• À lire aussi: Cette entreprise dévoile les salaires de ses employés et ça pourrait devenir la norme

Des écarts dès l’entrée sur le marché du travail

Il reste toutefois encore du travail à faire pour atteindre l'équité salariale.

En effet, des écarts de revenus existeraient même entre les hommes et les femmes qui occupent des emplois semblables et qui ont des parcours scolaires similaires.

«Les écarts de revenus entre les hommes et les femmes qui ont un parcours similaire et qui travaillent à temps plein s’élèvent en moyenne à 9%, et ce, dès la première année après l’obtention de leur diplôme d’études postsecondaires», peut-on lire dans un rapport publié en juin dernier par deux chercheuses de l’Institut du Québec (IDQ), Emna Braham et Annie Pan.

Les écarts de salaire entre les hommes et les femmes seraient encore plus importants chez les diplômés les mieux rémunérés, passant de 13% un an après l’obtention du diplôme à 19% cinq ans plus tard.

«Autrement dit, les femmes les plus qualifiées au Québec perçoivent non seulement des revenus d’emploi moindres que leurs collègues masculins, et ce, dès leur entrée sur le marché du travail, mais aussi, bien avant de fonder une famille», résument les chercheuses.

• À lire aussi: Femmes et marché du travail: les écarts demeurent

Pas facile de briser le plafond de verre

Pour expliquer ces écarts de salaire, le rapport de l’IDQ, qui répertorie 60 études sur le sujet, avance quelques pistes: les femmes négocient moins leur salaire, elles sont plus susceptibles d’anticiper les responsabilités familiales et la charge mentale, elles éprouvent des difficultés à gravir les échelons tout au long de leur carrière et elles sont moins nombreuses à travailler pour des employeurs qui paient bien.

«Autrement dit, dès le début de leur carrière, les femmes éprouvent des difficultés à gravir les échelons des organisations et, ultimement, parviennent très difficilement à atteindre les postes, et les revenus, les plus élevés», résument Emna Braham et Annie Pan.

Le fait que les femmes soient sous-représentées parmi les personnes aux revenus les plus élevés pourrait «constituer le principal frein à l’atteinte d’une égalité de revenus» au pays, avait d’ailleurs indiqué Statistique Canada dans une analyse, en 2019.

Les femmes travaillent moins

Il faut aussi savoir que les femmes travaillent généralement moins que les hommes. En 2021, un homme travaillait environ 270 heures de plus par année qu’une femme, l’équivalent de près de sept semaines!

La proportion de la population occupant un emploi à temps plein s’établit à 78% chez les femmes, comparativement à 87% chez les hommes du même groupe d’âge, apprend-on dans le rapport de l’IDQ.

Quelles solutions?

«Ces résultats démontrent clairement que les politiques mises en place pour réduire ces écarts, notamment les lois sur l’équité salariale et les politiques familiales, ne suffisent [pas] à corriger la situation», ont conclu les chercheuses.

Selon elles, tant les gouvernements, les entreprises que les établissements d’enseignement peuvent contribuer à réduire les écarts.

Les gouvernements peuvent, par exemple, moderniser les politiques familiales pour favoriser un meilleur partage des responsabilités et améliorer la conciliation travail-famille ainsi qu'adapter l’aide aux entreprises pour instaurer des mesures de diversité et d’inclusion.

L’étude suggère également aux entreprises de mettre en place des programmes d’accompagnement de carrière et d’établir des approches de détermination de salaires visant à pénaliser moins les femmes.

− Avec Andrea Lubeck