En pleine sécheresse, des activistes français bouchent des trous de golf pour dénoncer l’arrosage

Alors que la France traverse son pire épisode de sécheresse depuis les années 1950, des activistes environnementaux ont rempli de ciment les trous de deux terrains de golf de Toulouse pour dénoncer le gaspillage d’eau.

Bien que le gouvernement français ait mis en application des restrictions d’usage de l’eau dans presque tous les départements, les terrains de golf ont été épargnés par certaines de ces interdictions d’arrosage.

«Les terrains de golf, sport réservé aux plus aisés, sont épargnés par la plupart des restrictions en eau qui touchent aujourd’hui notre pays. [...] La raison de cette dérogation? Le coût d’entretien de ces terrains d’hyper-luxe», écrit le jeune collectif d’activistes affilié à Extinction Rébellion, Kirikou, formé cet été, dans un communiqué.

«Cet acte de sabotage revendiqué résonne comme un passage à l’action directe dans un contexte de blablas incessants des politiques qui n’osent jamais prendre les décisions nécessaires», poursuit-il.

🌃 Durant la nuit du 10 août toujours plus caniculaire et aride, l'ACTION KIRIKOU (réalisée entre autres par #ExtinctionRebellion #Toulouse) a ciblé les GOLFS 🏌️ du midi toulousain.#Canicule#Secheresse2022 #Golf pic.twitter.com/Q0beOHQ0Nm — Extinction Rebellion Toulouse (@xrToulouse) August 11, 2022

La moitié d’un terrain de football

Le département dans lequel se trouvent les terrains, la Haute-Garonne, a été placé en alerte renforcée liée à la sécheresse, ce qui implique de limiter l’arrosage des jardins et des espaces verts, l'arrosage pratiqué à des fins agricoles et le lavage des voitures.

Les parcours de golf sont eux aussi soumis à une limitation de l’arrosage, à l’exception des verts.

Les activistes, qui perçoivent cette dérogation comme de «l’accaparement de l’eau» par une industrie de loisir, ont également abîmé le gazon de terrains de golf dans la nuit du 10 au 11 août derniers.

Nicolas Astier, le directeur du golf de Garonne, l’un des terrains de golf visés par l’action, a indiqué à l’AFP qu’il envisageait de porter plainte.

«Ce sont des personnes qui ne sont pas bien renseignées sur nos consommations d’eau. On n’arrose que les verts, c’est une surface qui ne représente que la moitié d’un terrain de football», a-t-il ajouté.

Rappelons qu'en plus de la sécheresse, la France a traversé trois épisodes caniculaires depuis le début de l’été, en plus d'être aux prises avec d’importants feux de forêt. Ces événements climatiques extrêmes seront plus fréquents et intenses dans les prochaines années, à cause des changements climatiques.

