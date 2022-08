Immobilier: les ventes continuent de ralentir

Partager







Le nombre de résidences vendues à travers le pays au mois de juillet dernier était de 29,3 % inférieur à celles du mois de juillet 2021, selon les dernières données de l’Association canadienne de l'immobilier (ACI) publiées lundi.

• À lire aussi: Vers une baisse de 17% du prix des maisons au Québec: 5 questions pour bien comprendre

Sur une base mensuelle, les ventes résidentielles entre juin et juillet ont reculé de 5,3 %.

«Bien qu'il s'agisse de la cinquième baisse consécutive de l'activité immobilière d'un mois à l'autre, c'est aussi la plus faible des cinq», a noté l’ACI dans son rapport.

Les ventes ont notamment baissé dans la région du Grand Toronto, dans le Grand Vancouver et la vallée du Fraser, à Calgary et à Edmonton.

«La tendance des derniers mois se maintient: les ventes ralentissent et les prix diminuent dans certains marchés relativement plus chers du pays, ainsi que dans les régions où les prix ont le plus augmenté au cours des deux dernières années», a déclaré Jill Oudil, présidente de l'ACI, par voie de communiqué lundi.

«Cela dit, la demande qui était tellement forte il y a quelques mois ne s'est pas estompée pour autant, mais certains acheteurs attendront probablement de voir ce qui va se passer avec les coûts d'emprunt et les prix. Lorsqu'ils réintégreront le marché, ils auront un peu plus de choix, mais pas autant que l'on aurait pu penser», a-t-il ajouté.

Moins de propriétés à vendre

Les données de l’ACI montrent que le nombre de propriétés inscrites a également baissé, de 5,3 %, d’un mois à l’autre.

«Comme les ventes et les nouvelles inscriptions affichent toutes les deux une baisse de 5,3 % en juillet, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions demeure inchangé à 51,7 %, soit légèrement inférieur à la moyenne à long terme nationale de 55,1 %», peut-on lire.

«La baisse du nombre de nouvelles inscriptions est un nouveau facteur à considérer en juillet (...). Il ne s'agit que d'un mois de données à ce stade-ci, mais cela nous porte à croire que certains propriétaires-vendeurs ont eux aussi décidé d'attendre, même si l'offre de propriétés à vendre se situe toujours à un niveau historiquement faible», a précisé Shaun Cathcart, économiste principal de l'ACI.

À l'échelle régionale, la plupart des déclins au cours des derniers mois ont été enregistrés en Ontario, et dans une moindre mesure, en Colombie-Britannique.

Dans les Prairies, les prix demeurent plus ou moins stables, alors qu'ils commencent tout juste à baisser au Québec. Sur la côte est, les prix continuent de grimper de façon générale, mais beaucoup plus lentement.

Le prix moyen réel des propriétés vendues au pays en juillet 2022 était de 629 971 $, représentant une baisse de 5 % par rapport au même mois l'an dernier.

L’ACI souligne que le prix moyen national est fortement influencé par les ventes dans le Grand Vancouver et la région du Grand Toronto, deux des marchés les plus actifs et les plus chers au Canada. En effet, si l'on exclut ces deux marchés du calcul, le prix moyen national baisse d'environ 104 000 $.