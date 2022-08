Le petit indie Cult of the Lamb charme les joueurs [VIDÉO]

Partager







En quelques jours seulement, le petit jeu indépendant australien Cult of the Lamb s’est hissé au sommet des palmarès. Suffit de faire un tour sur Twitter et Twitch pour le constater: Cult of the Lamb est le jeu dont tout le monde parle en ce moment.

«Ç’a explosé, c’est assez fou», a déclaré Julian Wilton du studio Massive Monster au Guardian.

Depuis son lancement le 11 août, le jeu s’est promené dans les palmarès des plus joués sur Steam, en plus de se faufiler en première place sur le Nintendo eShop aux États-Unis. C’est tout un exploit.

Dans Cult of the Lamb, votre personnage doit monter une secte et faire croître sa communauté d’adeptes fidèles. Notre petite description ne lui rend pas justice, alors on va laisser notre collaborateur EpicJoyStick vous en dire plus.

C’est quoi, Cult of the Lamb?

N’oubliez surtout pas de nous suivre sur Instagram pour ne rien manquer!

Cult of the Lamb est jouable sur PC, MacOS, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S.