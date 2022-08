Les images de Barack Obama et d’autres personnalités noires retirées d’une école en Floride

Partager







Un enseignant de la Floride a démissionné parce que la direction de son école a retiré de sa classe des affiches de personnalités afro-américaines influentes, dont l’ancien président Barack Obama.

Parmi les autres personnalités qui se trouvaient sur les murs de la classe de Michael James: Martin Luther King Jr., George Washington Carver et l’ancien secrétaire d’État Colin Powell. Les images étaient affichées à côté d’une copie du serment d’allégeance au drapeau américain.

L'enseignant travaillait depuis une quinzaine d'années à l’école primaire O. J. Semmes, située à Pensacola en Floride.

Il raconte avoir été choqué lorsqu'une de ses collègues est entrée dans sa classe pour retirer les affiches. «Elle les a ramassées et a dit: “Vous n’avez pas besoin de mettre ça non plus. [...] Les enfants sont trop jeunes.” Ça m’a assommé», confie-t-il au Pensecola News Journal.

L’enseignant de 61 ans explique qu’il voulait offrir des modèles auxquels ses élèves, qui sont majoritairement noirs, peuvent s'identifier.

Michael James a démissionné lundi dernier.

Dans sa lettre de démission, il a écrit ceci: «Dois-je comprendre que les écoles du comté d’Escambia emploient des gens qui n’aiment pas les Afro-Américains et qui s’opposent à prêter serment d’allégeance aux États-Unis d’Amérique?»

Une enquête a été ouverte par la commission scolaire pour faire la lumière dans cette affaire.

Une «guerre culturelle»?

Dans une déclaration transmise au Pensecola News Journal, Charlie Crist, qui souhaite se présenter comme gouverneur pour le Parti démocrate aux prochaines élections, reproche à l'actuel gouverneur républicain Ron DeSantis d'avoir politisé les écoles de la Floride.

Au printemps, l'élu républicain a notamment signé la Don’t Say Gay Act. En vigueur depuis le 1er juillet dernier, la loi, dont le vrai nom est la Loi sur les droits parentaux en éducation, interdit aux enseignants et aux élèves de discuter d’orientation sexuelle ou d’identité de genre à l'école.

