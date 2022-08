Spider-Man Remastered: des modes coop et PvP auraient été en développement

Partager







Selon la nouvelle rapportée par VGC, des fichiers sur PC de Spider-Man Remastered laissent entendre que des modes coopératif et PvP (joueur contre joueur) auraient été en développement.

C’est du moins ce que les captures d’écran faites par l’utilisateur DniweTamp sur Twitter révéleraient.

Contre-vérifiées par VGC, les captures d’écran montreraient que le mode multijoueur mettrait Miles Morales et Peter Parker l’un contre l’autre, en raison des indications The Superior Spider Man à côté de leurs noms.

Les fichiers font aussi référence à «Personnage 1» et à «Personnage 2», et des lignes de codes montrent des messages uniques visant chacun des joueurs en mode coopératif.

Évidemment, rien n’indique que de tels modes sont prévus pour le jeu sur PC. Cela pourrait suggérer toutefois qu’Insomniac Games aurait travaillé à développer ces modes multijoueurs avant de finalement décider de ne pas les ajouter au jeu.

Deuxième plus gros lancement PC pour PlayStation

Sortie sur PC la semaine dernière, l’exclusivité PlayStation d’Insomniac Games a atteint plus de 66 436 joueurs en simultané sur le jeu sur Steam. Ce chiffre le met juste derrière God of War, le plus gros lancement sur PC de PlayStation, à raison de 73 529 joueurs. D'ailleurs, au moment d'écrire ces lignes, Steam affiche Spider-Man Remastered comme le meilleur vendeur de la période actuelle.

Pèse sur start a d’ailleurs eu la chance de tester le jeu sur une GTX 1070. Bien que ce ne soit pas la carte graphique de l’heure, notre test a démontré que le portage PC a brillamment performé. Spider-Man Remastered donne la chance aux joueurs qui n’ont pas encore mis à jour leur machine de jouer à un excellent jeu solo sans sacrifice.

Spider-Man Remastered est offert sur PC ainsi que sur PlayStation 5.

