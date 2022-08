Aire Commune organise un «party throwback» en l'honneur des années 90 et 2000 ce mois-ci

Partager







Éternels nostalgiques et amateurs de golden hour seront aux anges ce mois-ci. Aire Commune a décidé de vous faire replonger dans le meilleur des années 90 et du début des années 2000 en organisant un 5 à 7 qui promet d’en faire danser (et chanter) plusieurs.

C’est le jeudi 25 août dès 17h et jusqu’à 22h, à l’Esplanade Louvain, qu'aura lieu une «Soirée throwback 90’s 00’s». C'est DJ Kelly qui sera chargée de l’ambiance musicale de la soirée.

L’espace dans le nord de la ville, d’abord adapté au travail et à la détente, offre surtout un lieu de rencontres, de repos et de fun! C’est l’endroit tout indiqué pour se replonger dans l’époque de MusiquePlus et de Mixmania, rencontrer les mordus de la série Friends et danser sa vie sur du Britney Spears.

L’aménagement de l’Esplanade Louvain, en plein centre d’un quartier d’affaires, se prêtera parfaitement à la fête le temps de cette soirée enflammée. Pantalons de taille basse, barrettes de toutes les couleurs, kits de jeans et beaucoup de gloss seront de la partie le 25 août prochain.

Arrivez tôt pour être aux premières loges. L'entrée est gratuite.

Soirée throwback 90’s 00’s d’Aire Commune

Le jeudi 25 août de 17h à 22h, à l’Esplanade Louvain

Avenue de l’Esplanade / de Louvain Ouest, Montréal, QC, H2N 1V8 (métro Sauvé)

Consultez la programmation estivale d'Aire Commune ici.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos

s