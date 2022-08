Ce qu'il faut savoir sur la nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19

Partager







Le gouvernement du Québec va lancer une nouvelle campagne de vaccination massive qui sera ouverte à l’ensemble de la population adulte dès la fin du mois d’août.

• À lire aussi: Voici pourquoi on retombe souvent malade après avoir eu la COVID-19

«Si ça fait cinq mois ou plus que vous avez eu votre dernier vaccin, c’est le temps d’avoir une dose de rappel», a lancé le premier ministre François Legault, mardi, en point de presse.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a pour sa part précisé que les personnes qui ont contracté la COVID-19 au cours de l'été peuvent attendre trois mois après la fin de la maladie pour recevoir sa dose de rappel. M. Dubé a appelé les Québécois à ne pas attendre après les nouveaux vaccins, dont celui de Moderna, pour recevoir leur dose de rappel.

Les personnes âgées de 75 ans et plus peuvent prendre rendez-vous dès maintenant via la plateforme Clic Santé. Québec offre aussi depuis lundi une cinquième dose de vaccin aux résidents des CHSLD et des résidences pour aînés.

Les personnes âgées de 60 ans et plus pourront quant à eux prendre rendez-vous dès lundi prochain, alors que les 18 ans et plus pourront le faire dès le 29 août.

Québec aura la capacité de vacciner environ 300 000 Québécois par semaine, a assuré le ministre Dubé.

Hausse des cas prévue en septembre

La Santé publique prévoit une hausse des cas de COVID-19 à la rentrée scolaire.

«En septembre, retour à l’école, retour des vacances. Il va y avoir plus de contacts, les gens vont être plus à l’intérieur, donc plus de contagion», a soutenu François Legault.

Le Québec rapportait mardi 36 nouveaux décès. Le nombre d’hospitalisations continue pour sa part de diminuer et est demeuré sous la barre des 2000 pour une deuxième journée consécutive, avec 1964 Québécois qui occupent un lit d’hôpital, soit 29 de moins que la veille.

Les dates à retenir:

16 août: les personnes de 75 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner

les personnes de 75 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour se faire vacciner 22 août: les personnes de 60 ans et plus pourront prendre rendez-vous

les personnes de 60 ans et plus pourront prendre rendez-vous 29 août: les personnes de 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous

2 chiffres à retenir: