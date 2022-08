La star déchue du porno Ron Jeremy serait «sénile» selon une ancienne actrice

Partager







L’ancien acteur accusé de multiples agressions sexuelles ne serait plus capable d’écrire son propre nom.



Un documentaire diffusé lundi soir en Angleterre sur Channel 4 montre à quel point Ron Jeremy est dans un piteux état.

Dans Porn King: The Rise and Fall of Ron Jeremy, le documentaire qui raconte les hauts et les bas de l’homme de 69 ans qui est dans l’attente de son procès pour de nombreuses agressions sexuelles, une des intervenantes le qualifie même de «sénile».



Pour démontrer à quel point l’état de santé de celui qui possède toujours le record Guinness pour le grand nombre d’apparitions dans des films pornographiques s’est détérioré au cours des dernières années, Alana Evans (une ancienne actrice porno elle aussi) a raconté ce dont elle a été témoin.

«Ron était totalement sénile. Alors que la santé de Ron, sa propreté, son état mental se détérioraient, son comportement empirait. C'était un zombie, il pouvait à peine parler. La plupart du temps, il n’était pas super cohérent, mais toujours le Ron effrayant», a expliqué Evans.



Comme le souligne le Daily Star, une des scènes du docu montre Jeremy dans un état de confusion totale alors qu’il doit signer un document.



«C’est Jeremy, c’est ça? J-E-R-E-M-Y?», demande-t-il avant de gribouiller son nom.

Son assistant personnel de longue date, Moss Krivin, a quant à lui commenté l’état du logis de l’acteur déchu, qui habitait dans un véritable capharnaüm insalubre.

«Je pense que la tendance de Ron à accumuler des choses était très révélatrice de quelqu'un dans un état de déclin mental. Le condo de Ron était un désastre», a indiqué Krivin, qui aussi raconté un séjour particulièrement mouvementé dans un hôtel.



«Une fois, il y avait un jacuzzi dans la chambre, il essayait d'uriner dans le jacuzzi, et il a raté son coup. J'ai découvert plus tard, lorsque je vérifiais, que cela s’était répandu sur mes articles de toilette personnels. J'ai tout jeté parce que ça puait. Ron ne se souciait pas d'uriner partout dans mes affaires, il n'a jamais pensé aux conséquences de tout ce qu'il faisait. J’étais comme, “Ron, ne deviens pas le stéréotype du vieil homme sale”, ce qui est bien sûr exactement ce qu'il était», a-t-il ajouté.

Accusé d'allégations de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, Jeremy a plaidé non coupable et a nié toutes les allégations portées contre lui.

Dans l’attente de son procès, il est emprisonné et évalué par des experts médicaux.

Ses avocats joueront la carte de l’«incapacité mentale» afin de lui éviter de subir son procès.

