Meta: de nouvelles fonctionnalités pour les reels d'Instagram et de Facebook s’en viennent

Mardi, Meta annonçait des nouveautés concernant les reels d'Instagram et de Facebook, ces courtes vidéos de plus en plus populaires.

Les nouveautés plairont particulièrement aux créateurs de contenu numérique, qui pourront, entre autres, mettre à profit leurs reels Facebook.

Voici ce qui s’en vient pour les reels!

Autocollant «Ajoutez le vôtre»

Courtoisie Meta

L’autocollant qui a été lancé à l'origine sur les stories est maintenant déployé sur les reels de Facebook et d'Instagram. L'autocollant «Ajoutez le vôtre» vous aide à rejoindre ou à lancer une tendance – chaque fois que vous l’utilisez, des reels ajoutés par d'autres personnes apparaîtront sur une page consacrée à ce sujet.

Cross posting à partir d’Instagram et de Facebook

La fonctionnalité de publication croisée est maintenant activée pour tout le monde sur Instagram, de sorte que vous pouvez désormais envoyer un reel d’Instagram à Facebook en un clic. Cela permet aux créateurs de bâtir des communautés sur les deux plateformes, tout en profitant aux programmes de monétisation de Facebook et d'Instagram.

Reels créés automatiquement

Les reels créés automatiquement sont sélectionnés à partir de vos stories Facebook diffusées précédemment, ce qui vous permet de faire partager vos souvenirs préférés sous forme de reels en quelques clics. Lorsque vous créez un reel sur Facebook, vous avez la possibilité de sélectionner un reel autocréé, que vous pouvez choisir de modifier ou de partager.

Remix pour les reels Facebook

Ajoutez votre propre rotation à vos reels Facebook préférés avec la fonctionnalité remix – en plus de la possibilité de faire apparaître votre remix en même temps que le reel original, vous pouvez maintenant ajouter votre clip après l'original pour qu'il soit lu séquentiellement.

Mise à profit des reels Facebook

La possibilité de gagner de l'argent avec les Étoiles Facebook sur les reels Facebook est maintenant déployée pour tous les créateurs admissibles.

Nouveaux aperçus de reels Facebook dans Creator Studio

Les créateurs ont dit à Meta qu'ils souhaitaient avoir plus de visibilité sur les performances de leurs reels; c'est pourquoi la compagnie met en place de nouveaux indicateurs dans Creator Studio, qui aideront à identifier le contenu des reels Facebook qui trouve un écho auprès de leur public. Ces mesures comprendront la portée, les minutes visionnées et la durée moyenne de visionnage, aidant les créateurs à voir rapidement ce que leur fanbase aime regarder – et durant combien de temps.