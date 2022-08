SJ Bleau ramène cette tendance coloration qu’on croyait disparue

Partager







La star de TikTok Sarah-Jade Bleau a troqué sa chevelure brune foncée pour une tendance coloration qu’on n’avait pas vue depuis quelques années, les money pieces.

En effet, SJ ramène officiellement la colo qui faisait rage en 2019 et 2020.

Elle a dévoilé sur Instagram avoir décoloré l’avant de sa crinière pour obtenir deux mèches claires qui encadrent son visage.

La jeune femme s’est rendue chez @catherinethewhite à Laval pour sa nouvelle tête.

SJ n’est pas la première à arborer la tendance des money pieces. Tout récemment, c’est la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse qui a adopté une version de la tendance, bien que cela soit pour un rôle.

On a aussi vu le look cet été sur Doja Cat et Zoey Deutch.

Il y a de cela quelques années, toutes les stars adoptaient cette coloration edgy. On pense à Kylie Jenner, Dua Lipa, Bella Hadid, Charli D’Amelio, et la liste continue.

On se demande si l'automne 2022 marquera le retour des mèches en bandes qui encadrent le visage... à suivre!

