Wave Race 64 arrive sur Nintendo Switch Online

Un classique de la Nintendo 64 débarque sur Nintendo Switch. Dès le 19 août, le jeu de course aquatique Wave Race 64 sera disponible aux membres de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

Sorti en 1996, Wave Race 64 propose neuf parcours dans des lieux qui ont fait rêver toute une génération. On peut choisir parmi l'un des quatre pilotes de motomarines, avec des habiletés et styles propres à chacun, et essayer de gagner en mode Championnat.

On a aussi l’option de faire des courses contre la montre, réaliser des tricks dans le mode Cascade ou jouer contre un ami dans le mode VS.

Wave Race 64 arrivera le 19 août, directement dans l’émulateur de la Nintendo 64, accessible aux abonnés de Nintendo Switch Online + Expansion Pack.

