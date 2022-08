Yelo Molo annonce sa fin en écorchant les radios commerciales

Partager







C’est un jour sombre pour les fans de ska.

C'est en ce 16 août de l’année de notre seigneur 2022 que le légendaire groupe ska québécois a annoncé sa fin.

Dans un message publié sur les réseau sociaux, son fondateur Stéphane Yelle explique ce qui a mené à la dissolution du groupe qui a connu un succès monstre au tournant du millénaire.

«Je vous annonce aujourd'hui que Yelo Molo n'est plus. Ca fait plus d'une décennie que nous essayons de passer une seule chanson à CKOI ou à Energie qui détiennent le monopole du air play au Québec. Mais pour eux, les Danny Champagne, autrefois Guy Brouillard, les JP Lemelin de ce joli monde de diffusion qui a droit de vie ou de mort sur les formations québécoises, une chanson s'est toujours trop comme avant ou pas assez. Anyway.»

Dans le message Yelle reproche aux principales radios commerciales du Québec d’avoir ignoré la musique du groupe.

«Ça fait plus de 10 ans que je dis aux gens que Yelo existe encore et les gens nous disent:" mais non, on croyais que c'était terminé car on ne vous entend plus." Eh bien si vous ne nous entendiez, plus ce n'était pas de notre faute . Y'a toujours ben des limites à jouer Sabrina pis Gros Zéro bonyenne.

À partir d'aujourd'hui c'est vrai, nous n'existions plus!

C'est maintenant notre décision, mais contre notre gré.»

Yelle prend toutefois le temps de remercier les «amis» du groupe qui ont toujours été là à travers les années.

«Je ne dis jamais aux "fans" car cela relève du fanatisme et je sais que personne n'est fanatique ou très peu au Québec merci à nos amis sont venu nous encourager maintes fois dans tous les festivals du Québec vous nous avez fait vivre de très beaux moments inoubliables. J'ai toujours été naivement positif, mais là je dépose ma guitare, triste mais calme.»

Formé en 1997 à Sainte-Julienne dans Lanaudière, le groupe a fait paraître son album Dubaï plus tôt cette année.

De nombreux mélomanes nostalgiques noteront sûrement que très peu de groupe étaient capables de faire lever un party comme Yelo Molo.

