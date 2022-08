Un an après son «coming out» en tant que femme trans, Tommy Dorman est fiancée à son amoureuse

Partager







Tommy Dorman de 13 Reasons Why, qui a fait son coming out en tant que femme trans en juillet 2021, a révélé durant une entrevue sur le podcast de Rachel Bilson, Broad Ideas, qu’elle est fiancée à une femme cisgenre.

Tommy n’a pas voulu divulguer l’identité de sa fiancée, mais l’a simplement décrite comme étant une «femme gaie».

L’actrice de 30 ans a aussi révélé que sa future femme était la première femme avec qui elle a été depuis «très longtemps» et qu’elle sait qu’elle a rencontré «la personne avec qui [elle] va passer le reste de [sa] vie».

Avant cette relation, Tommy était mariée à Peter Zurkuhlen de 2016 à 2021, avant que leur divorce ne soit officialisé en février de cette année.

Tommy a aussi expliqué sur le podcast qu’elle a commencé à explorer son attirance envers les femmes après sa séparation à Peter.

«Je savais que je m'intéressais aux femmes d'une manière dont je n'avais pas vraiment conscience depuis le secondaire,» a-t-elle déclaré. «J’avais cette chose non résolue, non explorée. Je me suis dit “C’est l’année où je vais fréquenter des femmes et explorer ceci encore, et ne pas en avoir honte”.»

Tommy a eu peur que ses amies n’acceptent pas ceci, mais ce fut tout le contraire.

Durant l’entrevue, l’actrice a aussi avoué regretter ne pas avoir entamé sa transition beaucoup plus tôt et que si ce n’était pas pour 13 Reasons Why, dans lequel elle jouait un homme cisgenre homosexuel de 2017 à 2020, elle l’aurait fait.

«Je pense que si je n’avais pas eu cet emploi, j’aurais commencé ma transition beaucoup plus tôt. Quand je ressentais de la dysphorie en lien avec mon genre, je me disais “Non, pas maintenant, je travaille.”»

Toutes nos félicitations aux amoureuses!

