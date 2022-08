Cette nouvelle série d'horreur Netflix sera parfaite pour l'Halloween

Partager







Une nouvelle série d’horreur est en chemin sur Netflix et avec une distribution d’enfer comprenant Rupert Grint et Ben Barnes, ainsi que des monstres terrifiants, ça s’enligne pour être LA meilleure série à binger le soir de l’Halloween.

Cabinet of Curiosities, créée par le réalisateur Guillermo Del Toro (Le Labyrinthe de Pan, La forme de l’eau) sera une série de type anthologie comprenant 8 épisodes.

Comme American Horror Story par exemple, une série anthologique présente une nouvelle histoire et de nouveaux acteurs à chaque épisode.

Les 8 épisodes sortiront 2 à la fois durant 4 soirées qui mèneront jusqu’à la fête de l’épouvante, soit les 25, 26, 27 et 28 octobre 2022.

La bande-annonce laisse place au mystère, mais dévoile quand même juste assez pour nous donner hâte. On note d’ailleurs que pour chaque épisode, Del Toro a fait appel à des réalisateurs et réalisatrices qu’on adore dont Catherine Hardwick à qui on doit le premier Twilight ainsi que Jennifer Kent qui a réalisé The Babadook.

Chaque histoire semble aussi avoir son propre monstre! Une sorcière, une créature gluante qui ressemble à Vecna, une femme sans yeux, un bébé diabolique, des rats géants, tout y passe.

Les noms de chaque épisode sont Dreams in the Witch House, Graveyard Rats, Lot 36, Pickman’s Model, The Autopsy, The Murmuring, The Outside et The Viewing.

Cabinet of Curiosities ne sera pas la seule série à voir cet automne sur Netflix pour les fans d’horreur! On attend aussi impatiemment The Midnight Club de Mike Flanagan, le créateur de The Haunting of Hill House et Bly Manor.

Est-ce trop tôt pour dire joyeuse Halloween? On ne croit pas!

