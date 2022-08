Dans l'univers de Laurie Leblanc

Partager







Bien attaché à son coin de pays à Bouctouche, Laurie Leblanc voit quand même sa musique le faire voyager de plus en plus loin.

Alors que son album Long weekend paraît ces jours-ci, le chanteur country nous raconte comment il est parvenu à préserver ses influences américaines sans jamais renier son appartenance à l’Acadie.

Sur ton dernier album Long weekend, est-ce que tu as exploré de nouvelles avenues musicales?

Long weekend c’est un concept sur lequel on travaille depuis un an et demi. On visait le côté sud, cocktail, vacances, barbecue. On sent ces influences-là dans les chansons, dans les textes avec nos accents. Avec des sons tropicaux des Caraïbes.

À tes débuts tu jouais dans un groupe qui interprétait des reprises. Quel était votre répertoire?

On faisait beaucoup des covers américains. Ou du Canada anglais. Du côté francophone, c’était plutôt country ou du Zachary Richard, des artistes louisianais, la Famille Daraîche.

Quand as- tu su que tu pouvais écrire des chansons toi aussi?

Vers les années 2000 à peu près. Ma grand-mère est décédée et j’ai voulu tenter ma chance. C’est la première chanson que j’ai écrite. Ça fait partie du premier album de mon ancien groupe qui commençait à ce moment-là.

Par la suite, il y a une radio francophone qui est venue s'installer chez nous en Acadie. Ça a stimulé un peu les artistes. À partir de là, j’ai continué l’écriture. Je me suis développé un style à moi. J’ai des influences d’artistes américains mais aussi des pionniers acadiens.

À quel moment as-tu décidé de te consacrer pleinement à la musique?

Je suis technicien en génie civil. Mais dans les années 2015 ou 2016, après la sortie de Mojito moi itou... Ça jouait à l’émission de Paul Arcand à Montréal et il a stimulé un peu les choses au Québec et en Atlantique. Donc, depuis 2016, je suis musicien à plein temps. Mon épouse Jeannette fait l’administration et le booking à plein temps.

Comment ton entourage a réagi quand tu as décidé de te consacrer vraiment ta carrière musicale?

C’est sûr que pour mes parents, quand j’ai décidé de faire de la musique au début, c’était comme un passe–temps. C’était correct.

Après, on devient tellement occupé en promotion, ça devient tough de voyager 3 jours par semaine puis de travailler au bureau aussi. On a tout lâché. Depuis 2016, on est maintenant à temps plein là-dedans. On regrette rien. En pandémie, c’était un peu plus tough pour la promotion. Mais ça a quand même bien été dans les circonstances.

Quand tu composes, comment tu sais si la chanson va être en anglais ou en français?

Honnêtement, je le sais pas. Il y a des hooks, des vers d’oreille, qui me passent dans la tête. Il y a des mélodies que j’enregistre sur mon cellulaire. On veut des mélodies qui sont tropicales, festives. Des balades. On regarde tout ce qu’on a et on fait un peu de méditation d'écriture, des brainstorming.

Qu’est-ce que tes parents écoutaient comme musique?

Du country de leur génération : Charley Pride, Kenny Rogers, etc. Aussi du francophone comme la famille Daraîche, La Bolduc.

Tu t’es promené beaucoup pour faire des spectacles. Quels seraient les endroits qui t’ont marqué?

C'est sûr qu'on a fait plein de différents spectacles. On a visité la France. On a fait l’Ouest canadien pour différents shows. Chaque spectacle a quelque chose de spécial. On adore raconter nos histoires un peu partout où on se promène.

Des albums qui te ramènent à l’adolescence?

Je suis beaucoup influencé par les Américains qui jouaient dans les années 90. Les débuts de Brad Paisley, Alan Jackson, George Strait. Côté français, il y a une toune que je fais en acoustique pendant le spectacle, Au bord du Lac Bijou de Zachary Richard.

À l’adolescence, il y avait un peu de rock aussi comme Kiss. Garth Brooks dans les années 90 bien sûr.

Quels seraient les artistes du Nouveau-Brunswick à surveiller?

Il y a beaucoup d’artistes qui font différents styles musicaux. Il y un gars pas loin de chez nous, Frank Williams, qui avait été un des finalistes à La Voix il y a quelques années qui va très bien dans le country. Il y a Jacques Comeau et bien sûr Josiane Comeau qui avait gagné à La Voix.

Il y en a plein de jeunes qui s’embarquent là-dedans. Que ce soit country ou autre, on essaie de les encourager et d’être là pour leur donner de l’inspiration. On est capable de vivre de manière assez confortable chez nous au Nouveau-Brunswick en faisant de la musique.

Depuis que tu fais carrière en musique, as-tu pu rencontrer tes idoles ?

Zachary Richard. On a joué avec lui. J’ai joué avec Michel Pagliaro, Paul Piché... 1755, on était jeunes et ils jouaient. C’était une inspiration du côté francophone acadien. Aussi, Wilfred LeBouthillier, Cayouche. C’est toujours le fun. Toujours des belles rencontres.

Tes plans pour la rentrée après la sortie de l’album Long weekend?

On a notre lancement à Dieppe le 24 août. On a beaucoup de promenades cet automne dans les galas. On a été invité au Gala country francophone(le 14 septembre à Saint-Tite). En octobre, on est au gala au ELOIZES au Nouveau-Brunswick. Je suis aussi en nomination Josie Music Awards au Grand Ole Opry House à Nashville(le 22 octobre).

Pour connaître ses dates de spectacles, visitez le site de Laurie Leblanc.

