Plein de vols aller-retour Montréal-Miami à 239$ (ou un peu plus)

La Floride vous appelle? Vous pensez y planifier un voyage une fois la belle saison terminée? On peut actuellement dénicher des vols Montréal-Miami à partir de 239 $, aller-retour et sans escale, pour de nombreuses dates en 2022 et 2023.

C’est YUL Deals qui a déniché cette aubaine, et c’est la compagnie Air Transat qui propose ces vols à prix doux (sans bagages enregistrés).

Par contre, précise YUL Deals, pour payer aussi peu que 239 $, il faut faire une petite passe-passe.

YUL Deals nous explique qu’il faut d’abord chercher des vols Montréal-Miami sur Google Flights (on vous conseille d’utiliser l’option «calendrier»).

Puis, il faut repérer des dates où le prix des billets revient à 286 $.

On doit ensuite entrer ces dates exactes dans un autre engin de recherche de voyage, tel que Kayak , Skyscanner ou FlightHub .

Selon YUL Deals, c’est là que les billets à 239 $ vont apparaître.

On a testé la méthode, et ça fonctionne, mais pas pour toutes les dates.

Une option moins compliquée et pas beaucoup plus chère

Si vous trouvez que c’est trop de «gossage» - ou que ça ne fonctionne tout simplement pas avec vos dates -, sachez que vous avez une autre option plus directe: celle de réserver sur le site de Transat.

Vous paierez 285 $ au lieu de 239 $, et ce, sans intermédiaire. Il y a de nombreuses dates disponibles durant les mois de septembre à avril.

Dans un cas comme dans l’autre, Miami se fait tentante pour cet automne ou cet hiver! On pense aux plages et aux édifices Art déco de South Beach, mais il y a aussi tous ces petits quartiers cool à découvrir, comme le Design District, Wynwood ou encore Little Havana.

Pour consulter le site de YUL Deals, c’est par ici .