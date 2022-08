Roots of Yggdrasil: le studio montréalais Manavoid présente son nouveau jeu [VIDÉO]

Partager







Les créateurs de Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan reviennent avec un tout nouveau jeu basé sur la mythologie nordique, Roots of Yggdrasil.

Mardi matin, le studio montréalais Manavoid a dévoilé un tout nouveau jeu de gestion de ville roguelike tour par tour.

Les joueurs seront transportés dans le monde d’Yggdrasil, où son arbre a été détruit après Ragnarok. Une tribu de Vikings survit sur les vestiges, prise dans un vide sombre sans fin, connu sous le nom de Ginnungagap. Les colonies des joueurs devront donc se déplacer d'île en île pour survivre.

Chaque nouvelle île sera générée procéduralement, offrant une nouvelle opportunité de construire un autre village. En choisissant les bâtiments appropriés, les joueurs pourront récolter les ressources environnantes nécessaires pour de fuir vers l'île suivant avant d'être engloutis dans l'obscurité.

La sortie de Roots of Yggdrasil est prévue pour l’automne 2023, sur PC.

