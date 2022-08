«She-Hulk: Attorney at Law» brise les standards Marvel de façon inattendue [Critique]

Partager







Oubliez les premières impressions des bandes-annonces de She-Hulk: Attorney at Law. La nouvelle sitcom de Marvel Studios est hilarante, chaotique et captivera l’attention du téléspectateur dès les premières minutes.

On ne cachera pas que notre réaction face à la bande-annonce était plutôt mitigée. Toutefois, passer à côté d’une sitcom écrite par Jessica Gao (Rick & Morty, Robot Chicken), avec l'actrice canadienne Tatiana Maslany (Orphan Black) en tête d’affiche, aurait été une grande erreur de notre part.

Dans She-Hulk: Attorney at Law, on suit le quotidien de la brillante avocate Jennifer Walters, qui tente tant bien que mal de partager sa personne avec l’être plus grand que nature qu'est She-Hulk. Plusieurs personnages attachants partageront l’écran avec elle et feront briller She-Hulk, même si parfois elle aimerait passer inaperçue et redevenir l’avocate d’avant.

Sitcom traditionnelle, mais unique

Bien qu’il s’agisse d’une sitcom ultra américanisée, elle se détache du lot des comédies télévisées traditionnelles, non seulement à cause de ses effets spéciaux à la Marvel, mais aussi parce qu’il est étrange et rafraîchissant de voir le studio s’essayer dans ce genre. On n’est pas habitués de voir ce côté comique, un peu idiot et sans vergogne de Marvel, et c’est ce qui fait le charme de She-Hulk: Attorney at Law.

Marvel Studios

Pour faire encore plus différent, Jennifer Walters brise constamment le quatrième mur en s’adressant directement à la caméra. Bien que ça puisse paraître un peu étrange au début, on s’habitue rapidement à ses interactions et on apprécie même que Jennifer nous choisisse comme confidents. De toute évidence, elle a su captiver notre attention, et grâce à l’écriture de Jessica Gao, Maslany réussit vraiment à rendre She-Hulk plus que pertinente dans l’univers cinématographique de Marvel.

Girl power!

La sitcom vise de toute évidence une démographie très particulière, soit les femmes de 25 à 35 ans. Même si c'est drôlement précis, She-Hulk: Attorney at Law est une série à laquelle ce groupe de personnes s'identifiera sans aucun doute, en visitant par exemple des sujets comme la toxicité masculine au bureau et le monde du dating dans la trentaine. Toutefois, les autres téléspectateurs y trouveront quand même du plaisir, puisque les situations dans lesquelles se retrouve Jennifer sont tout simplement chaotiques.

Marvel Studios

On a particulièrement eu un faible pour Nikki, l'assistante judiciaire et meilleure amie de Jennifer, qui l’encourage dans tout ce qu’elle fait et l’amène à sortir de sa zone de confort. On souhaite tous avoir une Nikki dans notre entourage. C’est cette personne qui vous pousse à porter du jaune, celle qui vole votre cellulaire et vous crée un profil Tinder, et qui vient vous voir avec un gros pot de crème glacée quand ça ne va pas. On dirait que le rôle a été créé pour Ginger Gonzaga, qui l'incarne avec brio!

Une série feel good

En plein dans la phase 4, l’arrivée de She-Hulk: Attorney at Law vient assurément alléger l’ambiance et donnera aussi un avant-goût de ce qui se prépare dans la MCU. Des apparitions surprises viendront d'ailleurs fermer quelques boucles qui ont longtemps été laissées sans réponse.

Marvel Studios

Même si les effets spéciaux et le CGI omniprésent peuvent un peu déranger au début, on s’habitue rapidement et on n’y voit que du feu au fur et à mesure que les épisodes s’enchaînent. She-Hulk: Attorney est un réel bonbon qu'on ne veut cesser de manger, et donnera certainement la chance aux téléspectateurs de mettre leur cerveau au repos, le temps d'un épisode. Elle réussit donc son mandat de sitcom haut la main, qui est de divertir d'abord et avant tout!

Le premier épisode de She-Hulk: Attorney at Law arrivera sur Disney+ le 18 août.

