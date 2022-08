Une adulte insulte le Québec en classant les provinces selon Harry Potter

Partager







OPINION - Dans la vie, peu de choses sont aussi désagréables que des adultes qui aiment «trop» Harry Potter.

Oui, l’auteure qu’on ne doit pas nommer a réussi à créer un univers intéressant avec ses sept livres qui demeureront des essentiels de la littérature jeunesse pour des années à venir.

Mais certains aspects de la communauté de fans sont, pour citer les jeunes, très «cringe».

Surtout quand la série est utilisée pour faire du Québec bashing.

Récemment, la TikTokeuse Lauren Hunter a fait une série de vidéos dans lesquelles elle place les provinces canadiennes dans les quatre différentes maisons de Poudlard.

Elle commence la vidéo de façon appropriée en plaçant immédiatement l’Alberta dans Serpentard. C’est, comme diraient les Anglais, un «no-brainer».

Ensuite, elle y va avec une autre évidence en plaçant aussi l’Ontario dans la maison fondée par Salazar Serpentard. À date, elle est à deux sur deux.

Elle termine sa première capsule en assignant d’autres maisons à certaines des provinces pas importantes comme le Saskatchewan, la Colombie-Britannique et les Maritimes (évidemment, ceci est une blague, chaque province est importante à sa manière, même l'Île-du-Prince-Édouard).

Mais c’est au début de sa deuxième capsule que ça se corse.

«Une fois de plus, un Serpentard me vient immédiatement en tête, et c’est le Québec», a lancé l’internaute.

«Si l’Alberta est Drago Malefoy, le Québec est Lucius Malefoy.»

C’est de loin la pire opinion que nous ayons entendue de toute notre vie. Et il nous arrive même de lire des médias montréalais anglophones.

«Si le Québec est Serpentard, une maison connue pour aimer les longues choses cylindriques, c’est étonnant que le Québec n’aime pas d'autres longues choses cylindriques» dit-elle en pointant une photo d'un oléoduc. Ça, c’est un peu drôle.

Tout fan de Harry Potter qui se respecte, ou encore n'importe qui connaissant un iota d’histoire canadienne n’oserait jamais mettre le Québec dans serpentard. Les Québécois sont clairement des Poufsouffles. Peut-être des Serdaigles. Gryffondor à la grosse limite. Mais Serpentard? Vraiment?

Est-ce qu’un serpentard aurait laissé le rapatriement de la constitution passer dans une cuisine d'hôtel alors qu’il dormait dans sa chambre? Pense pas non...

On est beaucoup trop bonasse pour être dans Serpentard. Voyons madame.

