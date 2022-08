[VIDÉO] Visitez le charmant appartement à 1595$ par mois de Zoé Duval sur le Plateau

Partager







L’équipe de Silo 57 a eu la chance de visiter l'appartement de celui qui compte plusieurs fidèles sur YouTube, TikTok et Instagram, Zoé Duval.

La star des réseaux sociaux habite un joli petit appartement au centre-ville, à la limite du Plateau-Mont-Royal avec sa fidèle acolyte Peanut et sa chatte d’enfance, Juliette.

Au moment du tournage, son ancienne coloc, la comédienne Camille Felton, venait de quitter et il s’apprêtait à recevoir ses nouveaux colocs (le jour même!).

Le style minimaliste, mais coloréde son décor renferme de nombreux petits trésors.

Il confie dans la capsule qu’il affectionne particulièrement les boutiques et les friperies de son quartier. Il n’est donc pas impossible de trouver Zoé en train de faire du lèche-vitrine sur le boulevard Saint-Laurent. On dit ça, on dit rien!

Découvrez, dans la vidéo ci-dessus, son charmant appartement rempli anecdotes et d’hilarantes photos de son amie Pascale de Blois.

Magasinez son décor:

• À lire aussi: Ce champignon-boule disco est LA déco «funky» parfaite pour illuminer votre appart

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

ACHETEZ ICI

Ces autres visites risquent de vous intéresser:

s