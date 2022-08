Zellers annonce son grand retour (genre) au Québec 10 ans après sa disparition

Partager







Avis aux nostalgiques de zu Zellers: près d’une dizaine d’années après la fermeture de ses magasins, Zellers revient sur le devant de la scène en lançant son tout premier site de commerce en ligne et sera également présent sur les tablettes des magasins La Baie d’Hudson.

Le nouveau site de commerce en ligne sera disponible au début de l’année 2023 pour proposer des produits à bas prix.

«Nous savons à quel point Zellers occupe une place spéciale dans le cœur et l’esprit des gens d’ici. La chaîne “où le prix le plus bas fait loi” était plus qu’une destination de magasinage; c’était également un lieu où l’on bâtissait et soutenait la communauté», a déclaré mercredi par communiqué Adam Powell, chef des affaires de Zellers.

Des articles ménagers et de décoration intérieure, des meubles, des petits électroménagers et des jouets seront tout d’abord offerts sur le site web. Les vêtements se rajouteront à ces catégories quelques mois plus tard.«C’est une marque profondément ancrée dans la culture canadienne», a soutenu M. Powell.

Rappelons que les magasins Zellers avaient disparu du Québec en 2013 lorsque la Compagnie de la Baie d’Hudson avait vendu ses baux à Target, qui n’a toutefois pas su tirer son épingle du jeu dans la province.

