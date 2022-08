4 trucs pour arrêter de jeter sa bouffe par les fenêtres

Partager







Le gaspillage alimentaire est un enjeu climatique au Québec : à lui seul, il est responsable de pas moins de 4% des émissions totales de la province. Cette mauvaise habitude coûterait d’ailleurs près de 1 300$ par année aux ménages. Connaissez-vous ces quelques astuces pour y mettre un terme?

Démystifier les carottes molles et les fanes fanées

Un bon moyen pour lutter contre le gaspillage alimentaire est de s’informer sur les techniques de conservation et les mangeables trop peu mangés. Par exemple : les carottes sont devenues toutes molles après un long séjour dans le frigo ? Un bain d’eau froide et elles retrouvent leur fermeté. Et leurs fanes alors ? Hop, ça fait un pesto aux fanes de carottes. Internet regorge de conseils pour stocker correctement les aliments, cuisiner les parties inusitées ou encore donner une autre vie à des aliments. De beaux défis pour les mangeurs épicuriens qui aiment découvrir que la meilleure place des fanes de poireaux, c’est dans une soupe avec des courgettes !

Découvrir des apps antigaspi

Too Good to go, Sauvegarde, FlashFood, Une Bonne Chance ou encore FoodHero : les apps antigaspi rivalisent pour faire la guerre aux aliments perdus, au plus grand plaisir du climat et du portefeuille. Pourquoi se priver d’un sac d’épicerie rempli des invendus du jour ou encore un bon repas d’un restaurant pour un prix rikiki ? Psst, votre commerce préféré n’est sur aucune app antigaspi ? Parlez en lui !

Devenir un as de l’organisation

Mine de rien, lutter contre le gaspillage alimentaire demande de la planification et de la gestion, tout en contrôlant le département des trop gourmands. Oui, oui ! Tout commence par une bonne planification des menus afin de ne pas dévaliser inutilement les tablettes d’épicerie. Ensuite, il faut dompter (hum... gérer) son frigo et ses placards pour éviter que des aliments périment dans l’ombre ou que des produits frais se cachent derrière les cornichons. Ne vous y trompez pas : il s’agit d’un art. Il existe d’ailleurs de nombreux blogges et sites internet pour vous accompagner dans cette quête, comme ceux de Too Good To Go et Trois fois par jour. Alors, connaissez-vous VRAIMENT votre frigo ?

Relever le défi lancé par les restes alimentaires

Que faire d’un morceau de chou, d’un bout de fromage et d’un reste de pâtes ? Voilà une belle énigme pour votre créativité alimentaire (ou pour l’app Frigo Magic). Lutter contre le gaspillage alimentaire est une façon ludique de découvrir de nouvelles recettes et pratiques culinaires. Et puis, comme tous les défis, il faut parfois persévérer, mais, au final, quelle satisfaction d’avoir fait des économies de temps, d’argent et de GES en terminant les restes du frigo !