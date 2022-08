8 beaux agendas et planificateurs pour une rentrée des plus organisées

Partager







À vos agendas la gang! Avec la rentrée scolaire qui s’amène plus vite que souhaité, il est grand temps de s’équiper d’un agenda beau et pratique pour mettre de l’ordre dans son emploi du temps.

C'est bien important de commencer l’année scolaire du bon pied en mettant de l’ordre dans vos priorités, vos événements à venir et vos objectifs personnels.

Voici 8 agendas et planificateurs qui feront de sérieux alliés pour la rentrée et l'année 2023.

Élégant et fonctionnel, ce planificateur est tout simplement parfait pour tous celles et ceux qui veulent rester au top de leur emploi du temps. Calendrier annuel, calendriers mensuels (janvier 2023 à décembre 2023), pages de suivi d’habitudes, bilans et objectifs mensuels, doubles pages hebdomadaires avec listes de tâches et des feuilles de notes lignées se trouvent à l’intérieur.

L’espace de planification de cet agenda reste ample avec sa grille d’une semaine sur deux pages, ses calendriers mensuels et pages de notes. Chaque page offre aussi un encadré en haut pour les informations les plus importantes, accompagné d’un espace non ligné pour les notes en bas.

Fabriqué au Québec, ce planificateur de 52 semaines propose une vue complète de la semaine sur chaque double page et possède une grande section de prise de notes. La conception de date ouverte permet de commencer votre organisation quand vous le souhaitez: c'est vous qui écrivez les dates!

Avec une couverture souple et flexible, cet agenda est disponible en quatre couleurs. La grille d'une semaine sur deux pages permet d’avoir un coup d’œil immédiat sur la semaine en cours et celles à venir.Vous trouverez aussi une section de planification mensuelle de 12 pages (un mois par page) et 18 pages de notes lignées.

Cet agenda est muni d’un bouton-pression et est doté d’une couverture en cuir végétalien à base d’eau. Des intercalaires servent à diviser chaque mois, et des tableaux offrent une vue d’ensemble du mois et de la semaine. Vous trouverez également tout l’espace nécessaire pour écrire des notes et des listes de choses à faire.

Les illustrations de Marie-Laure Plano, artiste créatrice de la marque Lili Graffiti, sont à l’honneur dans cet agenda 2023. À l'intérieur, une double page affiche une semaine avec de larges cases blanches à remplir pour chaque journée. Aussi, des pages de notes pour toutes vos idées se trouvent dans l’agenda. Une planche d’autocollants sert à ajouter de la couleur!

Dix minutes suffisent tous les jours pour rester en phase avec ses objectifs selon les créateurs de ce planificateur. Il deviendra rapidement un sérieux outil pour les personnes qui cherchent à organiser leurs dépenses, leurs périodes d’étude, leurs objectifs personnels et bien plus.

À défaut d’être en anglais, ce planificateur est idéal pour les personnes qui cherchent à mettre de l’ordre dans leur vie une bonne fois pour toutes. Avec ses listes d’objectifs, ses exercices d’introspection, vous pourrez documenter vos journées et vous fixer des objectifs clairs. Le planificateur est d'ailleurs personnalisable. En effet, au moment de passer la commande, vous devez inscrire votre nom (pour qu’il figure sur la couverture) ainsi que le mois de début du planificateur.

