On banalise le gaspillage alimentaire

À l’aube des élections provinciales, on constate que les politiciens ne proposent à peu près aucune solution majeure pour lutter contre le gaspillage alimentaire, même si un premier rapport de Recyc-Québec chiffre enfin le phénomène dans la province et qu’une autre étude classe le Canada parmi les pires gaspilleurs.

«C’est la chose un peu étrange. Ça fait 10 ans que je travaille sur le gaspillage alimentaire et on le sait que c’est un problème majeur. Mais au Québec et au Canada, nos gouvernements s’y intéressent vraiment peu», déplore Éric Ménard, expert dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

À preuve, seuls deux projets de loi liés à l’enjeu ont vu le jour dans les dernières années: le premier présenté par le Nouveau parti démocratique (NPD) à Ottawa en 2016 et le second par Québec solidaire, à l’échelle provinciale, en novembre 2020. Aucun n’a été adopté.

Par ailleurs, les solutions actuellement en place misent surtout sur la sensibilisation et l’éducation, de même que le financement à la pièce de projets pour contrer le problème. Mais aucune n'est systémique.

«Même si le gaspillage est un problème systémique, présent dans tout le système alimentaire, rien n’est fait pour le réduire à la source», ajoute celui qui scrute l’enjeu depuis une dizaine d’années.

Des solutions existent

Des solutions peuvent pourtant être mises en place par le biais de lois ou de règlements, soutient Éric Ménard. Voici quelques idées qui permettraient de lutter contre le gaspillage alimentaire.

1- Augmenter les coûts pour l’élimination de déchets

Responsables d’environ 72% de tout le gaspillage alimentaire au Québec, il faut serrer la vis aux entreprises là où ça fait mal: en visant leur portefeuille. Car pour l’heure, elles arrivent tout de même à être rentables en jetant «des quantités astronomiques» d’aliments, explique l'expert.

Il suggère ainsi d’augmenter considérablement les coûts pour l’élimination des déchets, au point qu’ils deviennent suffisamment dissuasifs que les entreprises optent pour le compostage, la biométhanisation ou l’alimentation animale de leurs aliments gâtés. Ou mieux encore: qu’elles réduisent leur gaspillage à la source.

2- Favoriser l’économie circulaire

Comme les rejets sont à peu près inévitables pour une entreprise alimentaire, qu’il s’agisse de retailles ou d’aliments entiers toujours bons à la consommation qui ne correspondent pas aux normes d’esthétique, leur trouver un débouché est une bonne façon de s’assurer qu’ils ne se retrouvent pas au site d’enfouissement. L’entreprise Loop illustre bien ce procédé: elle utilise les fruits et légumes invendus d’entreprises alimentaires pour les transformer en jus.

Les deux projets de loi présentés par le NPD et QS prévoyaient d’ailleurs une disposition pour obliger les entreprises alimentaires à créer des partenariats avec des organismes d’aide à la pauvreté et des entreprises d’économie circulaire afin de redistribuer leurs invendus.

3- Documenter le gaspillage alimentaire

À l’heure actuelle, les données des études réalisées au Québec et au Canada ne sont que des estimations, souvent conservatrices, car ni les entreprises ni les ménages ne sont tenus de comptabiliser officiellement leur gaspillage alimentaire. Et c’est là que réside une partie du problème qui mène à la banalisation de l’enjeu, note Éric Ménard.

Si cette mesure, qui est somme toute simple, n’est pas à proprement parler de la prévention à la source, elle permettrait cependant aux entreprises de réaliser l'ampleur de tout ce qu’elles jettent et les inciterait peut-être à moins gaspiller.

Par ailleurs, en documentant le phénomène avec des données plus précises, les décideurs pourraient mieux identifier les zones de priorité et cibler les solutions à mettre en place, ajoute l'expert. Les deux projets de loi prévoyaient d’ailleurs de forcer les entreprises alimentaires à comptabiliser et rapporter leur gaspillage.