QuakeCon: cinq classiques de Bethesda, id Software et Raven Software s’ajoutent sur Xbox Game Pass pour PC

À l’occasion du QuakeCon 2022, cinq jeux classiques de Bethesda, id Software et Raven Software arrivent sur le service Xbox Game Pass, pour les joueurs sur PC.

Les fans des FPS classiques seront ravis de pouvoir replonger dans Wolfenstein 3D, Return to Castle Wolfenstein et Quake 4. Ceux qui préfèrent les histoires d’Elder Scrolls, The Elder Scrolls Adventures: Redguard et An Elder Scrolls Legend: Battlespire ont également été ajoutés.

En plus de ces nouveaux titres qui arrivent dans la librairie grandissante de Xbox Game Pass, Microsoft a également rendu gratuits plusieurs jeux sur son magasin en ligne. On retrouve notamment The Elder Scrolls: Arena, The Elder Scrolls II: Daggerfall, sans oublier Quake Champions, qui était déjà gratuit à la base.

Quant à QuakeCon, l’évènement est à nouveau offert en virtuel cette année. Bethesda a toutefois déclaré qu'elle s’engage à organiser un évènement en présentiel pour 2023.

Cette année, on peut s’attendre à voir de nouveaux aperçus de Redfall, un avant-goût de ce qui se prépare pour Fallout 76, diverses compétitions et plus encore.

Vente allant jusqu’à 80% de rabais

Entre-temps, plusieurs titres sur PC sous la bannière Bethesda sont actuellement en solde à l’occasion de QuakeCon 2022. Ainsi, on peut mettre la main sur des titres récents et populaires comme Ghostwire: Tokyo, Deathloop, Doom Eternal, Prey et plus encore. Pour consulter les offres allant jusqu’à 80 % de rabais, c’est par ici.

