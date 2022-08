Un nouveau métier fait son apparition en raison des changements climatiques : responsable de la résilience

Partager







C’est une profession qui n’existait pas il y a encore quelques années. Mais sous l’effet des changements climatiques, plusieurs villes se sont retrouvées contraintes de désigner des «chiefs resilience officers». Ou en bon français, des responsables de la résilience. On vous explique le principe de ces nouveaux métiers.

Des personnes «chargées de la résilience» pour aider les villes et leurs habitants à résister aux événements climatiques extrêmes. Voici des intitulés de poste que l'on peut désormais voir s'afficher sur des profils de réseaux sociaux dédiés à l'emploi tels que LinkedIn.

Pour rappel, une «ville résiliente» désigne, tout comme lorsque l’on parle d’un individu, à la fois la capacité à prévenir les risques et à se remettre des conséquences de grands chocs. Un concept que l'on applique en premier lieu aux catastrophes naturelles (incendies, inondations, ouragans, etc), mais aussi à d'autres événements de grande envergure comme la pandémie de COVID-19 ou une crise économique majeure.

AFP

Mais pour qu'une ville devienne résiliente, encore faut-il que des personnes veillent au grain. Et c'est précisément là que les responsables de la résilience interviennent. Une profession qui a fait son apparition avec le «réseau des 100 villes résilientes» crée en 2013 par la Fondation Rockefeller. Concrètement, un responsable de la résilience sera chargé de mettre en place des plans axés autour de différents aspects très précis lorsque cela concerne la question climatique : gestion de la pollution, réduction des inégalités environnementales, lutte contre les îlots de chaleur urbains....

«Responsables de la chaleur»

En France, par exemple, ce rôle est actuellement assuré par Noémie Fompeyrine, responsable du «pôle Résilience» de la Ville de Paris. Elle a notamment participé à la mise en place du projet Oasis, qui consiste à rafraîchir plusieurs cours d'école de la capitale grâce à l'installation de matériaux réfléchissant les rayons de soleil, la construction de cabanes végétales ou encore l'aménagement de jardins pédagogiques.

AFP Bosco Verticale

La ville de Milan, considérée comme un modèle européen en termes de ville résiliente, a elle aussi un «chief resilience officer» depuis 2018. En plus de ses nombreuses pistes cyclables, elle se démarque par sa forêt urbaine Bosco Verticale, avec plus d'une centaine d'arbres végétaux qui visent à réduire les émissions carbone, diminuer la pollution sonore et rafraîchir les rues.

Depuis la moitié de l'année 2021, des postes de «Chief Heat Officer» ont également vu le jour dans plusieurs grandes villes comme Athènes (Grèce), Phoenix (États-Unis) ou Freetown (Sierra Leone). Le rôle de ces responsables de la chaleur ne sont pas tellement différents des exemples cités plus tôt, à la différence près que ces derniers sont spécifiquement chargés de prévenir l'arrivée des canicules.

