Une course pour découvrir les plus belles murales a lieu cette semaine

La course à pied n’a jamais été aussi populaire qu’actuellement. La tendance s’observe par le nombre de clubs de course qui voient le jour et les évènements organisés autour de ce sport très accessible.

Un très cool évènement qui a lieu ce vendredi 19 août en soirée est la course des murales avec la coureuse montréalaise Heather Grace.

Le but est de parcourir les rues de montréalais pendant 7 kilomètres à partir de la Boutique Courir et s’arrêter pour découvrir les scènes artistiques et les édifices garnis des plus belles murales.

L’évènement est ouvert à tous, peu importe le niveau, et c’est gratuit. L’arrivée est prévue à la Galerie 203 où de la musique, des collations, des boissons et plusieurs prix de présence attendrons les coureurs.

La course est organisée par la marque suisse de vêtements de sport performants On Running qui justement aura des chaussures de courses d’essais pour les coureurs. Pendant trois jours, soit le 19, 20 et 21 août, On Running sera à Montréal pour faire connaître et tester ses produits aux Montréalais et Montréalaises.

En plus de la course des murales, il est possible de participer à un cours de boxe, un relais d’équipe «de nuit» illuminé, la course Peel the hill ou encore de magasiner tout simplement à la boutique éphémère L’espace On à la Galerie 203 dans le Sud-Ouest.

Bien que la course des murales et les autres évènements soient gratuits, il faut réserver votre place en ligne!

La course des murales

19 août 2022 – Échauffement à 17h30 et départ 18h

Départ de la boutique Courir – 4452, rue Saint-Denis, Montréal

