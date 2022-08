Une maison remplie de cachet sur le bord d’une rivière à vendre à Bedford pour 439 000$

Partager







Une incroyable maison de type «cottage anglais» remplie de cachet se trouve actuellement en vente à Bedford, en Estrie.

Une façade blanche, une cheminée en brique et une porte d’un rouge vif attirent l’œil dès l’extérieur.

Élise Racine

L’intérieur de cette maison construite en 1935 se démarque par d’incroyables planchers de bois franc et plusieurs détails architecturaux, dont la brique nue et quelques poutres au plafond.

Spacieuse et confortable, la maison fut restaurée avec un goût et aborde désormais une décoration qui rappelle à certains égards le style «farmhouse».

Élise Racine

Un total de quatre chambres et deux salles de bain se retrouvent dans la propriété. Celle-ci sise sur un terrain de 26 550 pieds carrés.

Au rez-de-chaussée se trouvent un grand salon, une salle à manger, une cuisine.

Élise Racine

Dans la cuisine, le mobilier en bois cohabite avec des meubles et accessoires plus modernes. Beaucoup d'espaces de travail et de rangement, dont un îlot central, rendent la cuisine hyper fonctionnelle.

La cuisine s’ouvre sur la salle à manger et le salon. De son côté, la salle à manger profite de nombreuses fenêtres.

Une ÉNORME terrasse sur pilotis offre un prolongement à la maison qui ne passe pas inaperçu. Il est facile de s’imaginer profiter de ce bel espace en été.

Élise Racine

La chambre principale, qui se trouve au rez-de-chaussée, se démarque par son plafond en lambris de bois peints en blanc et son pan de mur en brique. La pièce est digne d’un hôtel!

Élise Racine

Une salle de bain avec une salle de lavage complète le rez-de-chaussée.

Visionnez la vidéo ci-haut pour faire la visite complète des lieux!

Dans les trois chambres de l’étage, tout invite au repos et au confort. Une salle de bains avec un bain-douche se trouve à proximité des chambres.

Les futurs propriétaires pourront profiter d’un terrain d'exception aux arbres majestueux, près de la rivière aux Brochets. Un garage recouvert de bardeaux de cèdre complète la visite. Une partie atelier s’y trouve ainsi qu’un espace pour la voiture, et un loft pour entreposer des objets. Ce n’est pas l’espace qui manque!

C’est Nadja Maria Daveluy qui s’occupe de la vente de cette magnifique propriété. Le prix demandé est de 439 000$.

