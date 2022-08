Combien ça gagne, un enseignant, en 2022?

Partager







À quelques jours de la rentrée des classes, il manque environ 1400 enseignants au primaire et au secondaire, selon les directions d’école. Cette «chasse aux profs» semble revenir d’année en année alors que la profession a longtemps été dévalorisée en raison, notamment, de sa charge de travail, mais aussi de sa rémunération. Mais combien ça gagne, au juste, un prof, au Québec?

• À lire aussi: En moyenne, les Québécoises gagnent 200$ de moins par semaine que les hommes

Depuis avril 2022, les enseignants du primaire et du secondaire gagnent un salaire médian de 62 820$. Le salaire annuel maximal – pour les enseignants au sommet de l’échelle – est de 92 027$, soit près de 12 000$ de plus que ce qui était prévu dans l’échelle salariale en 2019-2020.

Les nouveaux enseignants touchent désormais un salaire d’entrée de 52 954$, une hausse de près de 15% par rapport au précédent salaire d’entrée de 46 115$ en 2019.

La signature d’un nouveau contrat de travail, le 1er octobre dernier, a permis ce «rattrapage salarial important».

«Outre une augmentation salariale significative, plusieurs gains ont été apportés au contrat de travail, dont, entre autres, une amélioration de la conciliation famille-travail-vie personnelle, une tâche recentrée sur l’enseignement, un meilleur accès aux contrats au secteur de l’éducation des adultes (EDA) et à la formation professionnelle (FP) [...]», faisait alors valoir le président de la Fédération autonome de l’enseignement, Sylvain Mallette.

Capture d'écran – Centrale des syndicats du Québec Échelle salariale en vigueur pour les enseignants québécois du primaire et du secondaire.

L’écart se réduit

Les enseignants du Québec ont longtemps été parmi les moins bien payés de leur profession au pays. Le vent est toutefois en train de tourner.

En 2020, le salaire d’entrée d’un enseignant québécois était de 46 115$, soit bien en deçà (22% de moins) de la moyenne canadienne de 56 100$. En 2023, les nouveaux profs québécois gagneront 53 018$, ce qui est 11% de moins que la moyenne canadienne de 59 000$.

Si le portrait s’améliore au Québec, on ne peut pas dire la même chose de toutes les provinces. Pensons notamment à la Colombie-Britannique, où le salaire d’entrée en 2020 était de 52 520$, un chiffre qui surprend si on le compare avec celui de l’Alberta (64 500$) ou même du Manitoba (61 290$).

Sur le plan des salaires, les enseignants québécois n’ont donc presque plus rien à envier à leurs confrères du reste du Canada. De plus, ils bénéficient d’un régime de retraite avantageux et de deux mois de congé par année. Un repos bien mérité!