J'ai marché la ligne verte du métro du début à la fin: voici comment ça s'est passé

BILLET - Cet été, j’ai marché la ligne verte du métro d’un bout à l’autre, en passant par chacune des stations. C’était agréable et je vous le recommande: voici quelques choses à savoir avant de vous lancer dans l’expérience.

Pourquoi faire ça?

Personnellement, ce qui me motivait, c’était de voir les différentes trames urbaines que traverse la ligne verte.

Prendre le métro, c’est un peu comme se téléporter d’un point à l’autre dans la ville, mais avec le temps, ça devient banal. C’est donc quand même intéressant une fois dans sa vie de constater concrètement à quel point c’est un moyen de transport qui nous amène loin rapidement.

Aussi, j’avais envie de découvrir de nouveaux endroits à travers Montréal, et je savais que je n’irais pas me promener autour de la station Langelier sans un bon incitatif...

Photo Camille Dauphinais-Pelletier (Quoique le bar à pain du Pacini aurait fait un bon incitatif...)

Ça prend combien de temps?

Les tunnels de la ligne verte font 22,1 km, mais si vous marchez dans les rues à la surface et que vous voulez passer devant chacune des stations, il faut plutôt compter 25,6 km.

La durée de la marche dépendra donc de votre vitesse: dans mon cas, ça m’a pris environ 5h (en prenant le temps de regarder autour de moi, mais sans compter les pauses).

En guise de comparaison, dans un train de métro, ça prend environ 35 minutes aller d’un bout à l’autre de la ligne!

De quel côté commencer?

Photo Camille Dauphinais-Pelletier

J’ai choisi de commencer dans l’est de la ville, à Honoré-Beaugrand, pour deux raisons:

C’est le secteur le moins agréable pour les piétons, donc je voulais le parcourir au moment où j’aurais le plus d’énergie;

J’avais envie de terminer à Angrignon pour pouvoir me reposer dans le parc à la fin de la marche.

Quels sont les bouts les plus intéressants?

J’ai divisé la marche en quatre segments, bien distincts.

1, Les stations de l’Est

Honoré-Beaugrand à Viau – 4,9 km – 55 minutes

Capture d'écran Strava

Dans ce secteur, on marche la majorité du temps sur la rue Sherbrooke, qui à cette hauteur est une grosse artère bordée de magasins à grande surface et de chaînes de restauration rapide.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier Au moins, il y a un trottoir.

Il y a bien des voitures et des projets de condos, mais on côtoie peu de piétons, ce qui nous fait une introduction en solitaire pour notre marche.

J’y ai aussi aperçu cette piste cyclable qui me semble faite pour des cyclistes bien téméraires.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier

2. Hochelaga-Village

Viau à Beaudry – 6,1 km – 1h10

Capture d'écran Strava

Quand je vais à Hochelaga, je suis toujours surprise de constater à quel point il y a peu de commerces, restaurants et cafés directement autour du Parc olympique. J’ai vu plusieurs touristes qui sortaient du stade ou du Biodôme et qui semblaient chercher un endroit où se poser ou se mettre quelque chose sous la dent, sans succès.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier Les alentours du Stade olympique sont peu attrayants.

Je sais, si on descend sur la rue Hochelaga ou la rue Ontario, il y a plein de belles places, mais je ne comprends quand même pas qu’un endroit qui attire autant de gens soit aussi mal desservi.

Dommage, rendue là j’aurais justement pris une collation!

Photo Camille Dauphinais-Pelletier Heureusement, j'ai trouvé une fruiterie en descendant sur la rue Hochelaga.

Le trajet nous fait ensuite passer dans Centre-Sud puis nous amène dans le Village, où là, il ne manque pas de belles places pour s’installer.

3. Le centre-ville

Beaudry à Lionel-Groulx – 6,2 km – 1h15

Capture d'écran Strava

Au centre-ville, si on veut passer devant les édicules du métro, il faut marcher sur le boulevard de Maisonneuve (pas sur Sainte-Catherine). Ça s’avère une vraiment belle artère pour parcourir ce secteur!

Si c’est l’été, on est presque assurés de tomber sur un festival.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier

On a d’ailleurs une belle vue sur la place des Festivals et les projets qui y sont en développement.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier

On aperçoit le nouvel anneau à la Place Ville-Marie.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier Avec quelques cônes oranges en avant-plan, oui.

Et on peut voir la murale de Leonard Cohen.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier

On finit en traversant le viaduc de l’autoroute Ville-Marie et en se rendant à la station Lionel-Groulx.

4. Le Sud-Ouest

Lionel-Groulx à Atwater – 8,4 km – 1h45

Capture d'écran Strava

Cette étape est la plus longue, mais elle est aussi particulièrement charmante. On traverse le canal Lachine à deux reprises, on se promène dans un tas de quartiers moins connus (Petite-Bourgogne, Verdun, Ville-Émard) et le calme y fait du bien après l’ambiance très urbaine des deux dernières étapes.

Photo Camille Dauphinais-Pelletier

On peut même apercevoir plusieurs immeubles troués en leur centre, vestiges des portes cochères par où les chevaux passaient!

Photo Camille Dauphinais-Pelletier

Quand on arrive au parc Angrignon à la fin, on a le sentiment du devoir accompli. L’ambiance y est tellement différente du grand boulevard dans l’est, du Village, du centre-ville... et on a tout fait ça à pied!

Photo Camille Dauphinais-Pelletier

Si vous y êtes vers l’heure du souper, prévoyez-vous donc un pique-nique. J’y suis arrivée en soirée (le coucher de soleil sur le canal Lachine = 10/10), et j’ai quand même apprécié y prendre une petite bière de victoire avant de remonter dans le métro.

Prochaine étape... la ligne orange!

