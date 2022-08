Justin Trudeau nomme une première juge autochtone à la Cour suprême

Partager







Justin Trudeau a nommé pour la première fois de l’histoire une juge autochtone à la Cour suprême, en la personne de Michelle O’Bonsawin, une membre abénakise de la Première Nation d’Odanak qui maitrise parfaitement le français.

La juge O’Bonsawin, issue de la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa, est spécialiste de la santé mentale, du droit du travail et de l’emploi, des droits de la personne et du droit relatif à la protection de la vie privée.

«La juge Michelle O’Bonsawin est une membre très respectée du milieu juridique canadien et sa carrière est remarquable. Elle apportera des connaissances inestimables au plus haut tribunal du pays, et c’est pourquoi j’annonce sa nomination aujourd'hui», a déclaré le premier ministre Trudeau.

Plus tôt cette année, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, se disait en désaccord avec l’idée selon laquelle l’absence d’un ou d’une juge autochtone à la Cour suprême affecterait l’impartialité des décisions.

«Même s’il n'y a jamais eu de juge autochtone au sein de la cour, celle-ci a néanmoins pu rendre des jugements importants en faveur de la reconnaissance et de la réconciliation d'une certaine manière avec les autochtones», déclarait-il lors d’une entrevue avec la «CBC» en avril.

Cette décision arrive un peu plus d’un an après l’entrée au poste de gouverneure générale de Mary Simon, première Autochtone nommée à représenter la reine.

Elle remplacera le juge Michael J. Moldaver, qui a annoncé son départ à la retraite plus tôt cette année.

La juge O’Bonsawin a fait ses études en droit à l’Université d’Ottawa.