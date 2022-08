Des milliers de partisans du Canadien envoient des messages de soutien à Carey Price

Partager







Des milliers de partisans du Canadien de Montréal ont exprimé sur Instagram leur soutien à l'endroit de Carey Price qui sera probablement à l’écart du jeu pendant toute la prochaine saison.

Cette semaine, le directeur général du Canadien, Kent Hughes, a laissé savoir que le gardien de but étoile pourrait manquer l’entièreté de la saison 2022-2023. Son absence probable est due à une blessure au genou qui persiste, a-t-il expliqué.

Rappelons que Price a raté presque toute la dernière campagne pour soigner sa blessure et prendre soin de lui sur le plan personnel, effectuant un court passage de cinq parties au mois d’avril.

Sur Instagram, la femme du célèbre joueur, Angela Price, a invité les fans qui souhaitaient transmettre leur soutien à son mari de le faire sous sa publication.

«Mes messages privés sont inondés de personnes qui me demandent comment elles peuvent s’adresser à Carey... Alors je fais cette publication pour que vous puissiez y laisser vos commentaires, et je vais lui demander de les lire quand il se sentira prêt», a-t-elle écrit.

Ils ont été des milliers à laisser un commentaire sous la publication d'Angela Price.

En voici une sélection:

«Incroyable être humain. La vie est beaucoup plus que le hockey, bien qu’il y ait laissé sa marque, pas juste dans le jeu, mais dans le cœur des gens à tout jamais. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu’il décide de faire, il va être soutenu, et on se souviendra de lui pour qui il était en tant que personne en plus de sa performance sur la glace. Nous t’aimons Carey.»

«Tu as été une inspiration pour plusieurs incluant moi, CP [Carey Price]. Nous avons grandi en te regardant et oh boy c'était un grand plaisir. Peu importe ce qui arrive à l’avenir, nous allons toujours t’aimer et tu seras toujours une icône sur la patinoire et en dehors de la patinoire. 💙🤍❤️ Aussi merci, Angela, pour ceci.»

«Tu es mon héros d’enfance. J’ai supplié mes parents de me laisser être gardien de but pendant des années à cause de toi. Je suis le plus petit garçon sur la patinoire la moitié du temps, mais je me pousse toujours à être de mieux en mieux à cause de ce que tu as fait. Je continue toujours parce que je veux être comme toi. Je n'espère rien d’autre pour toi que le rétablissement le plus rapide.»

«On t’aime, Carey! Merci pour tout ce que tu as fait pour l’équipe, la ville de Montréal et les fans de hockey à travers le monde💙🤍❤.»

«Prends soin de toi en premier. Le jeu et les fans vont toujours t’aimer!»

«On t’aime toujours, Carey, peu importe ce qui arrive! Merci pour toutes les années merveilleuses que tu nous as données. Tu es le �� [GOAT, meilleur gardien de tous les temps], pour toujours et à jamais! Il n’y aura jamais aucun gardien comme toi 💙🤍❤️ MERCI, CAREY!»

«J’aime le hockey et le Canadien de Montréal uniquement à cause de toi, Carey. Je t’aime et je te souhaite le meilleur dans ta retraite possible. Le hockey n’est pas le même sans toi, et ça va être difficile de réaliser que tu as fini (je touche du bois pour que tu reviennes). Mais merci pour les innombrables saisons de plaisir et le meilleur travail de gardien de but dont j’ai été témoin. Go Habs Go, et Go Carey Go.»

«Prends soin de toi en premier, Carey! C’est ce qui est important. Merci de nous avoir donné la chance d'être témoins de ton incroyable carrière. Tu entreras dans l’histoire comme l’un des meilleurs à avoir joué à ce jeu, à avoir joué devant le filet et à avoir porté l’uniforme des Habs. Tu es parmi les meilleurs de l’histoire du CH aux côtés de [Patrick] Roy, de [Ken] Dryden et de [Jacques] Plante. Merci pour tout ce que tu as fait, Carey! 👏 Rétablis-toi rapidement!

Son coéquipier Cole Caufield et son ancien coéquipier Andrew Shaw ont, eux aussi, exprimé leur appréciation du gardien de but:

