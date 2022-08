Ces 4 signes astrologiques ont très hâte à l'automne

Partager







Si vous en avez assez de l’été et que vous avez plus que hâte de pouvoir porter vos pulls et boire un latte à la citrouille épicée, vous êtes peut-être l’un de ces signes astrologiques.

On a tous nos saisons favorites! Certains adorent l’été et son soleil, le printemps et ses fleurs, l’hiver et sa neige, pour d’autres c’est l’automne et ses couleurs qui remporte la palme.

Voici donc les 4 signes qui ont hâte à l’automne :

4. Cancer

On le sait, les Cancer aiment passer du temps en famille à la maison. Ils sont donc fans du cocon qu’on se crée naturellement lors des saisons plus fraîches!

Les gens de ce signe ont aussi une tendance à être nostalgiques, donc l’Halloween ainsi que les odeurs et saveurs d’automne, ça leur plaît beaucoup.

3. Balance

Régies par Vénus, la planète de l’amour, les Balance recherchent une vie de plaisirs. Cela peut se traduire en un bon pumpkin spice latte bien chaud lors d’une marche dans les feuilles qui craquent sous leurs pieds.

L’automne est aussi une saison où on se retrouve beaucoup en famille et entre amis, la passion des Balance!

2. Vierge

L’automne, c’est la fin de l’été, donc le retour à l’école et, le truc préféré des Vierge, le retour à la discipline et l’organisation. L’Halloween et les chandelles à la citrouille, ce n’est pas leur truc!

Cependant, les agendas scolaires, les tableaux pour planifier les prochains mois, le changement de garde-robe, ça, les Vierge adorent.

1. Taureau

Êtes-vous réellement surpris? Les Taureau sont de grands adeptes de tout ce qui est cozy, donc oui, un breuvage chaud sucré, mais on pense aussi à une couverture douce et une bougie qui sent bon!

L’automne est leur moment préféré pour lire un bon livre devant un feu de foyer, emmitouflé dans des vêtements confos.

Qui d’autre a hâte à l'automne?

