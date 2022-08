Jackalope: on a demandé à des athlètes de «base jump» quel était le moment où ils ont eu le plus peur

Partager







Des athlètes venant de partout en Amérique du Nord se sont élancés du haut d’une grue d’environ 100 mètres, cette fin de semaine, pour un court saut en parachute à Montréal. Le but? Atterrir debout, le plus près possible d’une cible marquée au sol.

On est allé discuter avec les trois adeptes de sensations fortes qui ont atteint le podium de la compétition de base jump du festival Jackalope. Qu’est-ce qui peut bien faire peur à ces gens qui semblent ne pas avoir froid aux yeux?

«Les interviews ça me fait plus peur que sauter», confie en riant le Canadien Erwan Letournel, qui a décroché la médaille de bronze cette fin de semaine et qui se décrit comme «un gars timide».

Martin Alarie / Agence QMI Erwan Letournel

Il admet toutefois avoir déjà eu une bonne frousse lors d’un événement en Malaisie. «Mon parachute a eu un dysfonctionnement et il s’est mis à tourner jusqu’à tant que je crash au sol.» Bien qu’il se soit «cassé quelques os» lors de cet incident, ça n’a pas empêché ce maniaque d’adrénaline de continuer à pratiquer son sport.

Martin Alarie / Agence QMI

Heureusement, aucun incident du genre n’est venu assombrir la fête à Jackalope cette fin de semaine. «À date, on a fait au-dessus de 115 sauts et il ne s’est rien passé, il n’y a même pas une cheville de foulée, c’est vraiment parfait», se félicitait Catherine Vaillancourt-Roy, de Parachute Voltige, qui fait partie de l’organisation de l’épreuve de base jump au Jackalope.

Martin Alarie / Agence QMI Catherine Vaillancourt-Roy

Celle qui pratique elle-même ce sport soutient que les gens qui font du base jump ont forcément un peu peur. L'inverse serait dangereux. «Il ne faut pas que tu aies trop peur, puis que ça fasse que tu ne sois pas capable d'agir et de prendre les bonnes décisions. Mais il faut que tu aies une petite peur, c'est ça qui te garde en vie», résume-t-elle.

Un coup de foudre pour l’adrénaline

Le Québécois Bertrand Cloutier, 68 ans, a fini deuxième de la compétition. Il a de l’expérience de base jump derrière la cravate: ça fait 33 ans qu’il pratique ce sport extrême, et il ne compte pas arrêter les sauts de sitôt. «Je vais en faire un au moins à 100 ans», nous confie-t-il.

Martin Alarie / Agence QMI Bertrand Cloutier

Comment décrirait-il le sentiment vécu lors d’un premier saut? «C’est comme le sentiment de coup de foudre pour la vie. Wow! Ça change une vie», affirme-t-il en référence à l’incroyable dose d’adrénaline que ce sport procure.

Martin Alarie / Agence QMI

Quant à la fois où il a eu le plus peur, il raconte: «Mon parachute a ouvert à l’envers, c’était de ma faute [...] c’est comme si je jouais au yo-yo avec la mort», utilise-t-il comme image pour décrire ce saut qu’il n’est pas près d’oublier.

Martin Alarie / Agence QMI Dante Wardlaw

Le gagnant du concours, Dante Wardlaw, du Colorado, admet lui aussi avoir eu terriblement peur à quelques reprises lors de sa carrière. «Mais pas à Montréal! Ici, tout est vraiment incroyable», assure-t-il.

Sauter en tandem

Si le sport est principalement réservé aux professionnels, une poignée de chanceux ont pu vivre, dimanche, l’expérience d’un saut en tandem avec un expert.

«Il y a peut-être quatre ou cinq personnes dans le monde en ce moment qui sont formées pour faire du tandem base», explique Catherine Vaillancourt-Roy pour illustrer la rareté de l’expérience.

Le 24 heures a pu monter dans la grue en compagnie d’un participant qui s’apprêtait à sauter en tandem avec l’instructeur chevronné.

Photo: Julien Bouthillier

«Je me sens fébrile, stressé un peu, mais j’ai hâte c’est excitant», admettait Léo Robert, un employé du promoteur de l’événement qui s’estimait choyé de pouvoir tester ce sport pour la première fois.

Quant à l’auteur de ces lignes, il n’avait jamais réalisé d’entrevue à si haute altitude et il sentait l’adrénaline monter au fur et à mesure que la plateforme se hissait au haut de la grue.

Un sport en pleine expansion

Historiquement, le base jump était pratiqué de manière illégale et non encadrée à partir du toit de divers bâtiments. Des événements tels que Jackalope visent à rendre le sport plus visible, mais également plus officiel et sécuritaire qu'autrefois.

«Les athlètes ont besoin d’un endroit, d’une vitrine où ils peuvent exprimer leur créativité et leur passion», explique Micah Desforges, fondateur et président de Jackalope.

Martin Alarie / Agence QMI Micah Desforges

L’événement ne célèbre pas que le base jump: il met de l’avant des athlètes de divers sports extrêmes afin de leur permettre de «bien vivre».

«Nous on a une bourse qui est la plus grosse au Canada en skateboard, par exemple. On a 30 000$ à gagner et on est les premiers à avoir fait l’équité hommes-femmes, donc c’est 15 000 aux hommes et 15 000 aux femmes», souligne M. Desforges.

Martin Alarie / Agence QMI

L’événement montréalais, créé il y a 10 ans, verra sa première édition américaine se tenir à Virginia Beach l’été prochain. Le fondateur de l’événement multidisciplinaire rêve grand et «souhaite à Jackalope pour l’avenir de devenir les prochains X-Games».

