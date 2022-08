Ce resto adoré du Mile-End ferme ses portes définitivement dès maintenant

Partager







Mauvaise nouvelle pour les habitués du restaurant Beau Temps situé dans le Mile-End. Les propriétaires de l’établissement ont annoncé il y a quelques jours qu’ils mettaient la clé dans la porte de façon définitive.

C’est dans une publication Instagram que l’on apprend la triste nouvelle.

«Nous avons pris la difficile décision de ne pas renouveler notre bail en septembre. Beaucoup de choses ont changé au cours des années depuis que nous avons fermé Maïs et lancé un nouveau projet. De la pandémie à la hausse des prix et aux problèmes de personnel, mais aussi à nous-mêmes et à nos familles», peut-on lire sous le carrousel de photos.

Même si l’aventure du Beau Temps se termine dès maintenant, les adeptes de bons vins peuvent tout de même se rendre sur place afin de se procurer de bonnes bouteilles de vin. La cave à vin du Beau Temps sera ouverte le jeudi et vendredi 25 et 26 août, de 12h à 18h. Il y aura même 20% de rabais sur les bouteilles et 30% de rabais à l’achat de 6 bouteilles et plus.

Une bien triste nouvelle!

