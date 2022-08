Le PQ propose une passe de transport en commun illimité à 365$

Partager







Le Parti québécois (PQ) compte offrir, s’il est élu cet automne, une passe à 365$ par année permettant d’accéder à tous les transports en commun du Québec - même les autobus interurbains.

«Dès la première année, on va offrir [des passes à] 365$ et l’État québécois s’occupera de compenser chaque agence de transport», a expliqué le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, en présentant cette promesse électorale à Longueuil lundi matin.

Baptisée la PasseClimat, cette carte permettrait d’accéder au métro, aux trains de banlieue et aux autobus de ville, mais aussi aux autobus interurbains partout au Québec.

Cette mesure aurait un impact majeur sur le portefeuille des utilisateurs du transport en commun. À titre de comparaison, un Montréalais qui souhaite se procurer un titre de transport illimité sur l’île de Montréal uniquement doit débourser 94$ par mois, soit 1128$ par année.

C'est sans parler des autobus interurbains, souvent exploités par des compagnies privées, qui peuvent coûter plusieurs dizaines de dollars pour un aller simple. Dans un reportage réalisé récemment au 24 heures, nous soulignions d'ailleurs que la cohabitation du public et du privé dans l'offre d'autobus interurbains crée des iniquités, en prenant l'exemple d'une passe mensuelle Bromont-Montréal qui coûte 530$.

«L'option logique»

«Notre vision est de rendre l’offre de transport en commun alléchante, voire irrésistible pour les Québécois de toutes les régions. Nous ferons en sorte que les transports en commun deviennent l’option logique», a poursuivi le chef du PQ en soulignant le caractère écologique de sa proposition.

«Avec notre PasseClimat, on simplifie la vie des Québécoises et des Québécois. Plus besoin de calculer pour trouver le meilleur tarif, plus besoin d’acheter trois titres différents pour un seul déplacement», a souligné pour sa part le candidat Pierre Nantel.

