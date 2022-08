On peut voir l’assèchement du fleuve Colorado depuis l’espace

Partager







L’épisode de sécheresse historique que traverse l’Ouest des États-Unis est tel que l’assèchement du fleuve Colorado se voit depuis un observatoire de la NASA, dans l’espace. Le plus important réservoir d’eau du pays est à son niveau le plus bas en 85 ans à cause du réchauffement climatique.

• À lire aussi: «Si tu me vois, alors pleure»: des rivières asséchées d'Europe révèlent des messages troublants

• À lire aussi: [EN IMAGES] Le fleuve de la Tamise, au Royaume-Uni, est complètement sec

La situation est à ce point alarmante que les autorités fédérales ont dû imposer de strictes restrictions d’utilisation de l’eau à sept des états qui dépendent du bassin et au Mexique, malgré leurs efforts à réduire leurs besoins.

«Pour éviter un effondrement catastrophique du système du fleuve Colorado et un futur d’incertitude et de conflit, l’utilisation de l’eau dans le bassin doit être réduite», a indiqué Tanya Trujillo, une responsable de l’agence fédérale des ressources en eau.

AFP Un affiche démontre où se trouvait le niveau de l'eau du lac Mead en 2002, près de la marina du lac Mead.

Le niveau de l’eau du fleuve Colorado est à 34% de sa capacité maximale, alors qu’il était à 40% l’an dernier, selon les données du Bureau of Reclamation, l’organisme qui supervise la gestion des ressources en eau chez nos voisins du Sud.

• À lire aussi: En pleine sécheresse, des activistes français bouchent des trous de golf pour dénoncer l’arrosage

On observe le phénomène plus particulièrement dans le lac Mead, qui est à 26% de sa capacité maximale, selon les images du NASA Earth Observatory. Le voici, depuis l'espace, en juillet 2000:

Image: Lauren Dauphin, NASA Earth Observatory Le lac Mead tel que vu de l'espace, en 2000

Et le revoici, en juillet 2022:

Image: Lauren Dauphin, NASA Earth Observatory Le lac Mead tel que vu de l'espace, en 2022

Le lac, qui fournit de l’eau à 40 millions de personnes et soutient la production agricole dans la région, peut contenir 35,2 billions de litres d’eau et atteindre une élévation de 372 mètres au-dessus du niveau de la mer à son pic. La dernière fois qu’il s’est approché de ce niveau, c’était en 1999.

• À lire aussi: Place des Fleurs-de-Macadam: des jeux d’eau à Montréal pour aider les égouts

Cet été, l’élévation de l’eau a atteint 317 mètres, s’approchant du point le plus bas jamais atteint. La dernière fois où il a été aussi bas, c’est lorsqu’il a d’abord été rempli, en 1937.

Pire épisode de sécheresse en 1200 ans

Le fleuve Colorado prend sa source dans les Rocheuses et traverse les états du Colorado, de l’Utah, de l’Azirona, du Nevada, de la Californie et le nord du Mexique. Il s’alimente de la neige qui s’accumule à haute altitude durant l’hiver, puis qui fond progressivement lorsque le temps devient plus chaud.

Les changements climatiques font en sorte que les précipitations en neige diminuent et que celle-ci fond plus vite, privant ainsi le fleuve d’une partie de ses ressources. Par ailleurs, la hausse des températures, aussi causée par le réchauffement climatique, facilite l’évaporation de l’eau.

AFP On retrouve désormais de la terre sèche craquelée à un endroit du lac Mead qui était, auparavant, submergé sous l'eau.

«La sécheresse de plus en plus sévère qui touche le bassin-versant du fleuve Colorado est due aux effets du changement climatique, notamment la chaleur extrême et les faibles précipitations», a confirmé Tommy Beaudreau, ministre adjoint de l’Intérieur des États-Unis.

• À lire aussi: Voici 5 mesures de l’ambitieuse loi climatique des États-Unis

L’Ouest américain en est à sa 23e année de sécheresse, soit l’épisode le plus grave en 1200 ans. En plus des conséquences sur l’eau, l’environnement sec facilite notamment l’expansion de feux de forêts et leur gravité.

— Avec des informations de l’AFP, Vox et du New York Times