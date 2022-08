PL Cloutier a décidé de supprimer toutes ses vidéos YouTube et explique pourquoi

Partager







PL Cloutier a décidé de faire du ménage et de passer à une autre étape. Le créateur de contenu a annoncé dans une publication touchante que ses anciennes vidéos ne seraient plus disponibles sur YouTube.

C'est dans une publication sur les réseaux sociaux que PL a indiqué que les vidéos de ses débuts dans le monde de l'influence et de la création de contenu seraient supprimées dans 14 jours.

Il accompagne cette photo de nouveau départ d'un texte qui semble longuement réfléchi.

«Des fois, quand on veut du changement, il faut lui faire de la place! Ça fait un bout que j’y pense et j’ai décidé de retirer les anciennes vidéos de ma chaîne.

Quand je retourne en arrière, je vois quelqu’un qui ne me ressemble plus. Comme tout le monde, j’évolue, et j’ai envie de tourner la page sur les challenges, les jeux, et autres Q&A que j’ai adoré faire, mais qui sont maintenant loin de moi.

Si vous voulez un dernier coup de friteuse et de couteau brûlant, c’est le temps avant que tout disparaisse dans 14 jours.»

PL est parmi les Québécois qui ont commencé leur carrière publique sur YouTube, bien avant l'arrivée d'Instagram. Sa première vidéo date d'il y a neuf ans, soit 5 choses stupides entendues en voyage.

En neuf ans de présence sur YouTube, PL Cloutier a fait des expériences, des collaborations avec d'autres youtubeurs, dont Lysandre Nadeau et Cam Grande Brune, des confidences et a écrit un livre, sans oublier sa série de vidéos en pandémie Ça va tu aller, où il prenait des nouvelles des influenceurs.

La pandémie et son passage à la saison deux de Big Brother Célébrités ont fait réfléchir PL à plusieurs aspects de sa carrière et l'ont également mené à des contrats télé et web qui diffèrent de ses débuts. Il a déjà pris une pause des réseaux sociaux avec l'intention de revoir sa manière de faire les choses et de changer son approche avec les différentes plateformes.

À 36 ans, c'est plutôt avec les discussions en camping de Petite Nature que PL anime – et d'autres projets à venir – que le créateur de contenu a envie de se faire connaître.

On lui souhaite une bonne continuité!

