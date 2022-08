Sex and the City: le personnage d’Aidan dans la saison 2 de And Just Like That?

Partager







Joué par John Corbett, le personnage d’Aidan pourrait faire une apparition - attendue par les fans pendant toute la première saison - dans la saison 2 de And Just Like That.

Des anciens petits amis du personnage de Carrie, le doux Aidan fut le préféré de nombreuses spectatrices de Sex and the City; mais malheureusement pas celui de Carrie qui, on se souvient, avait rompu leurs fiançailles.

Selon Vanity Fair et Deadline, il y a de fortes chances que celui-ci fasse un retour dans la saison 2 de And Just Like That, la suite de la série ultra populaire dans les années 90.

Le personnage d’Aidan devrait même avoir un arc de plusieurs épisodes dans cette seconde saison de la série de HBO Max. Celle-ci mettra à nouveau en vedette trois des quatre actrices initiales : Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York) et Cynthia Nixon (Miranda Hobbes). Samantha, le personnage interprété par Kim Cattrall, ne reviendra donc jamais.

L’acteur John Corbett avait prétendu qu’Aidan ferait partie de la distribution de la première saison de And Just Like That, ce qui ne fut finalement pas le cas. Il semble que cette saison à venir sera la bonne pour le retour de son personnage de menuisier adorant les chiens et détestant la cigarette.

