The Last of Us: HBO présente un premier aperçu vidéo de la série

Partager







Partagées dans le cadre d'une série de teasers pour le début de la saison HBO Max, quelques séquences courtes ont montré un premier vrai aperçu de la série The Last of Us en action.

• À lire aussi: The Last of Us: l’adaptation télé pourrait sortir «début 2023»

• À lire aussi: Death Stranding: l’aventure signée Hideo Kojima arrive sur la Xbox Game Pass pour PC

Avant cette bande-annonce, HBO avait été très avare à montrer des images de la série basée sur le célèbre jeu vidéo. Quelques fuites du plateau de tournage ont tout de même trouvé leur chemin sur le web, nous donnant un aperçu de Pedro Pascal et Bella Ramsey dans leurs rôles respectifs de Joel et Ellie.

Mettant en vedette Pedro Pascal, Bella Ramsey et Nick Offerman, la série The Last of Us promet beaucoup de drame, d'horreur et d'action. De plus, à la suite de la sortie de la vidéo, Neil Druckmann de Naughty Dog a tenu à faire savoir qu’on n’aurait encore rien vu.

You ain’t seen nothing yet. — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) August 21, 2022

Capture d'écran HBO Max Nick Offermann, dans le rôle de Bill

Capture d'écran HBO Max Joel (Pedro Pascal) et Ellie (Bella Ramsey)

Le clip en entier montre également quelques images d’autres séries très attendues à venir, telles que The Idol, The White House Plumbers, Avenue 5, Los Espookys, Love & Death et plus encore.

Aucune date de sortie n’a encore été dévoilée pour The Last of Us. La série est toutefois prévue pour l’année prochaine, tel que mentionné dans la vidéo. Il faudra donc encore patienter avant de voir Joel et Ellie au petit écran.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s