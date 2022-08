Une édition spéciale du Sudbest aura lieu en fin de semaine dans le sud-ouest

Partager







Foodies et résidents du Sud-Ouest de Montréal, arrêtez tout! Le Sudbest revient en fin de semaine avec un party qui réunit bonne bouffe, alcool et musique.

Il s'agit d'un grand marché qui s’inspire des traditionnels «Smogasburg». Ce dernier s'installera sur trois sites différents aux abords du canal de Lachine, et vous devez passer y faire un tour.



Pour la petite histoire, le «Smogasburg» émerge de Williamsburg à Brooklyn tout près de la East River. Il s’agit d’un marché extérieur situé dans un espace de stationnement où se côtoient commerçants, artisans et restaurateurs.



Maintenant, vous pouvez retrouver le concept à Montréal du 26 au 28 août 2022 grâce au Sudbest.

C'est les Survenants en partenariat avec la SDC Les Quartiers du Canal, en coproduction avec le Corridor Culturel et avec la participation des Marchés Publics de Montréal qui rendent possible l'événement.

Au menu de cette édition toute spéciale du Sudbest : plus de 30 commerçants, une foire gourmande et une programmation culturelle du tonnerre qui se déroulera au Marché Atwater, au Parc Sir-George-Étienne-Cartier ainsi qu’au Lien Nord. L'entrée est gratuite.

Dès le vendredi 26 août, les visiteurs pourront assister à une prestation de Of course et de DJ Karaba. Saint-Henri jazz, Caity Gyogry, Rémi Cormier, Hermit's Sound, Don Paco, Mr.Bowtie, Silicon Beats et bien plus offriront des performances.

Parmi les commerçants présents tout au lond du Sudbest, comptez 4 Origines, Cirka, Les Douceurs du Marché, Tite Frette, Ivoire Candle, Mademoiselle M&M et encore plus!

À manger, Maquis Yasolo, Boom J’s, Pâte à Crêpe, Kali Bistro, Café Redwood, Sundaiz, La Tarterie, Ola Ola, Krood, Les Aliments Green Brothers, Teochew Foodie, Spiced Senoze et bien plus seront de la partie.

Pour connaître la programmation complète, c'est ici.

Le Sudbest

26 au 28 aout 2022

Marché Atwater (138, avenue Atwater, Montréal)

Parc Sir-George-Étienne-Cartier (127, rue du Square Sir George Étienne Cartier, Montréal)

Lien Nord (Montréal, H3J 1N2)

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s