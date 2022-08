Inflation: les Québécois moins enclins à réduire leurs dépenses qu'ailleurs au pays

Partager







Malgré l'inflation, les Québécois sont moins enclins à réduire leurs dépenses que les résidents des autres provinces. C'est ce que révèle un nouveau sondage d’Angus Reid.

À peine 42% des Québécois ont en effet affirmé avoir coupé dans leurs dépenses non essentielles au cours des derniers mois, un taux de loin inférieur à la moyenne nationale établie à 57%.

En comparaison, ce sont 58% des Britanno-Colombiens et 70% des Saskatchewanais qui ont soutenu avoir coupé dans le luxe.

30% des Québécois interrogés ont même affirmé n’avoir pris aucune mesure pour réduire leurs dépenses, que ce soit en reportant un voyage, en limitant leurs déplacements en voiture ou en repoussant un achat majeur.

Seuls 17 % des Ontariens ont assuré n’avoir pris aucune mesure.

Prêts à affronter l'inflation

55% des Québécois interrogés par Angus Reid ont même assuré être en mesure de faire face à la hausse du coût de la vie, contre 41% qui affirment ne pas pouvoir suivre le rythme.

Le Québec est d'ailleurs la seule province où plus de la moitié de la population croit être en mesure d’affronter l’inflation. Les provinces de l’Atlantique et le Manitoba arrivant au second rang, avec 38% de répondants qui se disent capables de gérer la hausse du coût de la vie.

Optimisme

Les Québécois sont aussi plus confiants que leurs compatriotes des autres provinces.

Seuls 29% des résidents du Québec craignent de perdre leur emploi ou de voir un proche perdre son emploi en raison des turbulences économiques, contre 36% des Canadiens.

Seuls 28% des Québécois jugent également avoir une dette trop lourde à porter, contre 39% des Canadiens.

Les réponses au sondage ont été recueillies en ligne auprès de 2279 adultes canadiens, du 8 au 10 août.