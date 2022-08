Red Barrels annonce une bêta fermée pour The Outlast Trials [VIDÉO]

Partager







Dans une vidéo plutôt sanglante, Red Barrels a présenté ce qui attend les joueurs qui voudront se porter volontaires à essayer The Outlast Trials.

Le studio montréalais a profité de la soirée d’ouverture de Gamescom pour présenter une nouvelle bande-annonce du jeu d’horreur et de survie tant attendu. Cœurs sensibles, s'abstenir!

Les joueurs aux nerfs d’acier devront survivre aux expériences tordues, sadiques et bizarres de la Murkoff Corporation, seuls ou en groupe jusqu’à 4 joueurs.

Bien qu’aucune date de sortie n’ait été annoncée, Red Barrels invite la communauté à ajouter The Outlast Trials sur sa liste de souhaits sur Steam, et dévoile qu’une bêta fermée aura lieu du 28 octobre au 1er novembre. Pour plus de détails, rendez-vous sur le site de Red Barrels.

