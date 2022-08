Sonic Frontiers: la date de sortie confirmée dans une nouvelle bande-annonce [VIDÉO]

Partager







Sega a confirmé la date de sortie de Sonic Frontiers, son prochain jeu mettant en vedette le gentil hérisson bleu.

C’est le 8 novembre 2022 que les joueurs pourront mettre la main sur cette nouvelle aventure sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X/S. La date de sortie a techniquement été dévoilée plus tôt mardi matin dans une bande-annonce, mais il s’agissait vraisemblablement d’une erreur, puisque la vidéo a rapidement été retirée avant d’être remise en ligne lors de la cérémonie d’ouverture de Gamescom animée par Geoff Keighley.

Bande-annonce Sonic Frontiers

Sonic Frontiers - arriving November 8, 2022! pic.twitter.com/jjaMDOSTdy — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) August 23, 2022

Le jeu Sonic Frontiers va donc arriver une journée avant God of War Ragnarök et un peu plus d’une semaine avant Pokémon Scarlet/Violet, deux sorties gigantesques de 2022 en gaming.

Un petit Koco qui fait jaser

This lil Koco is here to remind you to tune into @gamescom tomorrow for a brand new Sonic Frontiers trailer! pic.twitter.com/qKBx7UpM3B — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) August 22, 2022

Un personnage de Sonic Frontiers qui fait jaser, c’est Koco, une petite roche adorable qui semble se retrouver dans la zone ouverte du jeu. On dit «personnage», mais il semble plutôt s’agir d’un type de personnage, un peu comme les Koroks (Korugus) dans The Legend of Zelda.

Peu importe le rôle de Koco, il fait déjà fondre des cœurs sur internet, comme on peut le constater dans les commentaires sous une publication Twitter officielle de Sega. Les internautes veulent se l’arracher.

Une aventure bien différente

Courtoisie Steam

Sonic Frontiers n’est pas un Sonic comme les autres. Il s’agit d’un jeu d’aventure en 3D avec des éléments de plateforme, mais aussi un petit côté monde ouvert avec des «zones ouvertes».

Un aperçu du gameplay publié par IGN en juin a reçu de vives réactions, autant négatives que positives. Au moment d’écrire ces lignes, la vidéo compte 80 000 mentions «je n’aime pas» contre 83 000 mentions «j’aime» et plus de 18 000 commentaires. Plusieurs utilisateurs YouTube soulignent les nombreuses similitudes avec le jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild avec le design ouvert, la verdure, les objets, les Kocos et même la petite musique piano qui joue en arrière-plan. Une drôle de comparaison pour un jeu Sonic, mais qui saute aux yeux dans l’aperçu.

Le jeu a donc une bonne pente à monter avant sa sortie en novembre. Une chose est certaine: le jeu ne laisse pas beaucoup de gens indifférents!

Sonic Frontiers sort le 8 novembre 2022 sur PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.

