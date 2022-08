The Lord of the Rings: une nouvelle bande-annonce émouvante pour The Rings of Power [VIDÉO]

Partager







Mardi matin, Amazon Prime Video a présenté une nouvelle bande-annonce de l’antépisode de The Lord of the Rings, The Rings of Power, qui débutera le 2 septembre prochain.

Se situant au Second Âge de la Terre du Milieu, The Rings of Power se déroule des milliers d'années avant les événements de The Lord of the Rings. Se basant sur plusieurs éléments provenant du Silmarillion de J.R.R. Tolkien, la série suivra la montée de Sauron et la forge des anneaux.

S’opposant à cela se trouve Galadriel, qui essaiera de convaincre son peuple elfique que le mal rôde toujours en Terre du Milieu. Elle prendra elle-même les moyens pour défendre le monde dans lequel elle vit, comme le démontre la bande-annonce plus grande que nature.

En plus de Morfydd Clark et Robert Aramayo, la distribution de cette nouvelle série à gros budget comprend aussi Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Benjamin Walker, Lenny Henry et Tyroe Muhafidin.

The Lord of the Rings: The Rings of Power arrivera sur la plateforme de diffusion Amazon Prime Video le 2 septembre prochain.

