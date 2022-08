Une surprenante maison d’architecte avec une piscine creusée à vendre à Laval pour 1 399 000$

Partager







Cette résidence unique et haut de gamme, conçue par un architecte, se trouve actuellement sur le marché immobilier.

Elle est située à Laval sur un coin de rue, juste en face d'un parc et à proximité du pont Papineau, à quelques minutes de Montréal.

La maison au revêtement en bardeaux de cèdre et en briques est située sur un immense terrain entièrement aménagé de presque 9000 pieds carrés entouré d'arbres matures. Il s’agit de la propriété parfaite pour profiter de l’extérieur et recevoir en tout confort.

Construite en 1965, la maison possède plus de 21 pièces. Vous trouverez à l’intérieur cinq chambres, trois salles de bains et une salle d’eau. Elle fut entièrement rénovée en 2008. Tous les matériaux et luminaires sont haut de gamme.

Dans la cuisine, on retrouve un vaste îlot, idéal pour recevoir famille et amis. La cuisine communique sur une cour intérieure aux allures de jardin luxuriant spectaculaire et intime.

Deux espaces repas s'offrent aux futurs propriétaires. La salle à manger principale communique sur le salon, lequel est équipé d'un foyer au gaz.

Une configuration optimale au rez-de-chaussée permet de circuler librement d'une pièce à l'autre sans jamais se sentir à l'étroit.

Quatre chambres et deux salles de bains se cachent à l’étage. La chambre principale contient une grande garde-robe de type walk-in et une salle de bains attenante.

Visionnez la vidéo ci-dessus pour découvrir toutes les pièces de cette maison!

Au sous-sol, vous trouverez un sauna sec, une grande cave à vin incluant un système de contrôle d'humidité et une garde-robe de cèdre.

Un accès à la cour arrière est possible à partir de la cuisine. La cour arrière est véritablement paradisiaque. Ensoleillée, intime et entièrement clôturée, elle comprend une piscine creusée en béton idéale pour profiter de la saison estivale.

Edith Bourret et Roby Matteau, de RE/MAX, s’occupent de la vente de cette maison. Le prix demandé est de 1 399 000$.

