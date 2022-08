Avant et après: les glaciers des Alpes suisses ont fondu de moitié en 85 ans

Partager







En raison des changements climatiques, les glaciers des Alpes suisses ont perdu la moitié de leur volume en 85 ans, l'équivalent de la taille de l’île de Manhattan (ou à celle de Brossard, si vous préférez) tous les dix ans. C’est ce que révèle une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique La cryosphère.

• À lire aussi: Une chèvre momifiée vieille de 500 ans retrouvée dans les Alpes autrichiennes

• À lire aussi: Des restes humains et un avion retrouvés plusieurs dizaines d'années plus tard dans les Alpes

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) ont utilisé des images historiques de différents glaciers dont les plus vieilles datent de 1931. Ils ont ensuite cherché à mieux comprendre l'évolution de la fonte des glaces à travers le temps.

«Sur la base de ces reconstructions et en comparant avec les données des années 2000, les chercheurs concluent que le volume des glaciers a été réduit de moitié entre 1931 et 2016», ont indiqué l’EPFZ et le WSL dans un communiqué.

PHOTO swisstopo and VAW / ETH Zurich Le glacier Fiescher en 1928 et 2021

Les glaciologues ont eu recours à plus de 21 700 photographies d’archives prises entre 1916 et 1947 couvrant 86% de la surface glaciaire des Alpes suisses.

«Si nous connaissons la topographie de surface d’un glacier à deux moments différents, nous pouvons calculer la différence de volume de glace», a déclaré l’auteur principal de l’étude, Erik Schytt Mannerfelt, dans le communiqué.

PHOTO swisstopo and VAW / ETH Zurich) Le glacier Gorner en 1930 et 2022

• À lire aussi: La glace fondue la semaine dernière au Groenland couvrirait en eau 2 fois la surface de la Belgique

Les Alpes condamnées?

Les scientifiques ont toutefois découvert que les glaciers étudiés n’ont pas fondu de manière constante. Les glaciers auraient même connu des épisodes de croissance de leur masse dans les années 1920 et 1980.

Malgré ces épisodes de croissance, la «comparaison entre les années 1931 et 2016 montre clairement qu’il y a eu un important recul glaciaire durant cette période», a indiqué un des auteurs de l’étude, Daniel Farinotti, professeur de glaciologie à l’EPFZ et au WSL.

PHOTO swisstopo and VAW / ETH Zurich) Le glacier Tschierva en 1935 et 2022

Et alors que les glaciers suisses ont perdu 50% de leur volume entre 1931 et 2016, cette fonte s'est accélérée dans les dernières années. Juste entre 2016 et 2022, ils en ont perdu 12%, selon le réseau des relevés glaciologiques suisse GLAMOS.

En entrevue avec CNN, Farinotti a déclaré que les chercheurs s’attendent à une nouvelle perte de 60% de la masse glaciaire d’ici 2100, et ce, même si les objectifs climatiques fixés par l’accord de Paris de 2015 sont atteints.

«Si les changements climatiques devaient se poursuivre sans relâche, nous pourrions très bien nous retrouver avec des Alpes pratiquement exemptes de glace», a-t-il averti.

− Avec les informations de l'AFP et CNN