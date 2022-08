Ce qu'on sait sur le nouveau vaccin «bivalent» attendu d'ici 2 semaines au Québec

Partager







Un nouveau vaccin adapté au variant Omicron devrait être disponible d’ici les deux prochaines semaines au Québec, a annoncé mercredi le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau. Voici ce qu’on sait sur ce vaccin.

Un vaccin «bivalent»

L’avantage principal de ce nouveau vaccin, c’est qu’il est «bivalent», donc capable de s’attaquer à la fois à la souche originale du virus et au variant Omicron. Il s'agit toujours d'un vaccin à ARN messager, la technologie derrière les vaccins de Moderna et de Pfizer-BioNTech.

«C’est une bonne nouvelle, parce qu’en combattant les souches actuelles et passées, il permet d’empêcher qu’une de ces souches ou que l’un de ces variants ne redevienne un problème», soutient Alain Lamarre, professeur spécialisé en immunologie et virologie à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS).

Dès que le vaccin arrivera, Québec commencera à l’utiliser. «On n’écoulera pas les stocks du vaccin actuel, nous passerons directement au vaccin bivalent», a précisé le Dr Boileau.

Il ne faudrait cependant pas s’attendre à ce que ce nouveau vaccin fasse des miracles: le virus circule encore beaucoup dans le monde, ce qui augmente les risques de voir apparaître un nouveau variant capable de le déjouer, souligne Alain Lamarre.

Rappelons que le régulateur britannique du médicament a annoncé la semaine dernière avoir approuvé la nouvelle génération du vaccin contre la COVID-19 de Moderna, qui cible le variant Omicron.

Les vaccins actuels: toujours efficaces?

Les vaccins disponibles sont encore efficaces pour prévenir les complications, affirme Alain Lamarre.

«Les vaccins actuels sont basés sur la souche originale de Wuhan et sont moins efficaces qu’avant pour éviter de contracter le virus, surtout en raison du variant Omicron. Cependant, la protection contre la maladie sévère, et donc contre les hospitalisations et les décès, reste bonne. On parle de plus de 65% pour quelqu’un qui s’est fait vacciner il y a plus de 5 mois. Cependant, à l’aube d’une vague automnale, on veut faire réaugmenter cette protection vers les 85%. C'est à ça que sert la dose de rappel», explique le virologue.

La campagne de vaccination devancée pour les 18 ans et plus

La campagne de vaccination s’accélère au Québec. Dès aujourd’hui, l’ensemble des Québécois de 18 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour obtenir une dose de rappel. Leur dernière dose doit toutefois remonter à plus de cinq mois.

Le Dr Boileau a aussi rappelé qu’un vaccin est disponible pour les tout-petits et qu’il était particulièrement recommandé pour les enfants vulnérables.

Depuis le 12 mars 2022, le passeport vaccinal n’est plus requis au Québec. Présenter une preuve de vaccination demeure cependant obligatoire pour les voyages en train, en avion ou en bateau à l’intérieur du Canada (2 doses obligatoires) ou à l’international (selon les pays).