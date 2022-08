Chez Josie: une nouvelle buvette s'est installée dans le quartier Villeray

Partager







Le 5 mai dernier, une nouvelle buvette a ouvert dans le quartier Villeray.

Chez Josie se veut un lieu convivial avec un grand choix de vins naturels, de cocktails et de petits plats frais.

Depuis le début de l’été, les habitués du quartier peuvent profiter de cette nouvelle adresse de la rue Jarry Est, juste en face du Knuckles pour l’apéro.

Avec ses grandes fenêtres qui laissent entrevoir une déco chic et un grand mur de bouteilles, Chez Josie ne passe pas inaperçu.

C’est Amlyne Philippe qui signe le décor. Son talent est derrière les décors du restaurant Joséphine, Name’s, Ludo Café pour ne nommer qu’eux.

Depuis le début de l’été, Chez Josie ne peut se plaindre, sa salle ne se désemplit pas et elle compte déjà une clientèle d’habitués. Il faut dire aussi que la buvette de quartier est très bien située!

Rouge, blanc, rosé, orange, pétillant nature... L’endroit compte une carte des vins assez fournie, mais c’est surtout l’offre en cocktails signature qui impressionne. Ces cocktails nommés «les cocktails de Josie» portent chacun le nom d’une femme qui a laissé sa marque. Par exemple, il y a le Irena Sendler (Belvedere, Luxardo Bitter Bianco, Shrub bleuet) et le Dolores Ibárruri (Tanqueray Séville, jus de citron, tonic, romarin et orange).

Sinon, la buvette propose un menu gourmand qui compte des arancinis (un must!), un crudo à la Chartreuse, une burrata et fattouche, des œufs mimosa, des tartares et bien plus. Les plats se partagent très bien autour d’une bonne bouteille de vin.

Le prix des bouteilles de vin débute à 48$. Plusieurs vins sont aussi offerts au verre.

Une adresse à découvrir!

Chez Josie

230, rue Jarry Est, Montréal

